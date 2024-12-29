«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться

Анастасия выстраивает удобную, практичную и эстетичную систему хранения вещей в доме или квартире Источник: Анастасия Карачаровская / «Храним практично с Асей»











Скоро Новый год, и хорошо бы выбросить все лишнее, сделать дом чистым, уютным и обрести легкость. Профессиональный организатор пространства, автор Telegram-канала «Храним практично с Асей» Анастасия Карачаровская рассказала 45.RU, как навести порядок раз и навсегда. Читайте ее колонку.

Облегчить жизнь

Порядок — это не про чистые полы, не про до блеска начищенные зеркала и полки без пыли. Порядок в понимании организаторов пространства — выстроенная система хранения вещей, которая позволяет легко их брать, потому что у них есть свои места, и, соответственно, легко возвращать.

У многих в прихожей перемешана взрослая и детская одежда, что крадет время при сборах по утрам. Когда дети стоят и не могут найти свои любимые варежки, у взрослого возникает раздражение. Открывая шкаф, ребенок должен знать, что нижняя штанга — для его верхней одежды, а самый нижний ящик — для его шапок и шарфов. Таким образом, мы строим систему, облегчаем родителям, в частности мамам, сборы по утрам, потому что тогда дети одеваются самостоятельно.

Начать с самой проблемной зоны

Предлагаю подумать, какая именно зона в доме или квартире вызывает больше всего негативных эмоций, и начинать организацию пространства именно с нее. Например, с прихожей, где теряются ключи и кошелек. Организация даже небольшой зоны, которая вызывает много напряжения, приводит к тому, что человек начинает легче чувствовать себя и ему становится приятнее возвращаться домой и проводить там время.

Убрать дублирующиеся вещи

Самым первым и самым важным этапом организации пространства является расхламление, или, если сказать красивее, минимизация. Я пока не встречала ни единого дома, где бы не было лишних вещей.

Когда мы начинаем доставать все из шкафа и сортировать, становится видно, сколько предметов той или иной категории, и понятно, что такое количество вещей не нужно.

Одной из самых загруженных зон в квартире бывает кухня, там может быть по несколько скалок и поварешек. Зачем две скалки, если обе раскатывают одинаково? От одной избавляешься. Оставляешь одну поварешку, например добротную металлическую, которой можно разливать все — и компоты, и супы. Место в ящике освобождается, просматриваемость становится лучше — уже не нужно тратить время на поиск лопатки, когда что-то пригорает на сковородке.

Убираем дублирующиеся вещи, которые выполняют одинаковую функцию. У одной клиентки было 10–12 комплектов домашней одежды, хотя большую часть времени она проводит на работе.

Оценить частоту использования

Я практически не пользуюсь декоративной косметикой. Когда начинала разбирать ее у себя, поняла, что карандаш для глаз, подаренный мамой, у меня лежит седьмой год и требуется мне раз в пятилетку. Зачем его хранить? Я же повышаю риск аллергических реакций.

Важно понимать, насколько часто ты используешь ту или иную вещь. Они должны работать, а не лежать.

Два подхода: эмоции и разум

Японка Мари Кондо, автор книги «Магическая уборка», вообще подходит к расхламлению с позиции, нравится ли предмет. Становится ли на душе теплее и радостнее, когда держите в руках ту или иную вещь. Если таких ощущений нет, смело ее выбрасывайте.

У Мари Кондо своя философия, связанная с японским отношением к дому. Мы товарищи более прозападные, четкие и конкретные. Разбирая вещи, сортируем их и смотрим на объем получившихся кучек, категорий. Задаем себе вопросы: мне точно нужно такое количество? Есть ли здесь дублирующиеся предметы? В каком состоянии одежда? Вряд ли вы будете надевать рубашку, которая закаталась, затерлась, зона локтей лоснится.

Делим вещи на три части: то, что мы однозначно оставляем, то, что однозначно выбрасываем, и то, что можем кому-то отдать. Одежду в хорошем состоянии принимают в социальных центрах для людей в сложных жизненных ситуациях. Мы в один из таких пунктов приносили кастрюльки, которыми уже не пользуемся. Бывает, что-то отправляют ребятам в зону СВО. Может быть, вещь не требуется вам, но она порадует другого человека и будет действительно ему нужна.

Как хранить?

Те вещи, которые у нас остались после расхламления, нужно поделить на группы — например, по членам семьи или частоте использования. То, что используем чаще, храним ближе. Реже — соответственно, дальше. Летнюю одежду убираем вглубь шкафа или на самые верхние полки. Среднюю часть шкафа оставляем под то, что используется в данный момент.

Храним вещи по смысловым группам. Например, определяем, где в ванной будут стоять средства для лица, по уходу за волосами или ногтями.

Используем разделители — ящики на полке или контейнеры. Так предметы не будут «расползаться» по квартире и приводить всё в состояние беспорядка.

Затем надо хотя бы примерно представлять сценарии использования вещей. Допустим, у девушки основная косметика хранится в спальне. Когда она собирается утром на работу, то минимальный ежедневный макияж делает или в ванной, или в прихожей перед зеркалом. Вот это ее жизненный сценарий. Основную массу косметики хранит в шкафу в спальне, минимальный набор — тушь и помаду — перед зеркалом в небольшом контейнере в прихожей или ванной.

Идем всегда от понимания, сколько у нас есть вещей после расхламления, после категоризации, и только потом покупаем органайзеры, чтобы всё хранить и компоновать, а не наоборот. Контейнер или кофр должны соответствовать глубине полки, чтобы не потерять полезную площадь.

Вещи можно разделять не только по сезонности, но и по материалам. В одной секции — шерстяные свитера, в другой — хлопковые лонгсливы или свитшоты.

И практично, и красиво

Развешиваем одежду на штанге по длине — от самой короткой к самой длинной. Получается диагональ, за счет чего под самой короткой одеждой остается дополнительное место для хранения. Плюс визуально это выглядит эстетично. Одежду можно развесить по цветам, а книги расставить по цвету корешков (необязательно в алфавитном порядке). Так снижается визуальный шум.

Что касается бытовой химии или бакалеи, то можно избавиться от заводской упаковки, которая часто бывает кричащей и яркой, потому что цель маркетологов — привлечь наше внимание.

Кому-то подходит переливать гели и шампуни в отдельные красивые баночки, которых много на маркетплейсах. Как вариант, можно снять этикетку с бутылки и сделать аккуратную наклейку. Выглядит симпатичнее.

Основные крупы — рис, гречку, овсянку, пшено — я храню в эстетичных одинаковых прозрачных баночках. Когда что-то заканчивается, сразу вижу, что нужно докупить. Остальные крупы убираю в отсек «Запасы».

Своего рода медитация

Для меня удовольствие — открыть ящик на кухне, когда я готовлю, протянуть руку и четко знать, где у меня что стоит. Это маленькие ежедневные радости. Это возможность убрать лишнее напряжение, которого нам и так в повседневной жизни хватает. Дом становится местом, где мы действительно можем отдохнуть, где спокойно. Возникает желание возвращаться.

Организовывая пространство, я кайфую. Для меня это своего рода медитация. Я систематизирую, разбираю, раскладываю вещи… Мне нравится выстраивать системы хранения.

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