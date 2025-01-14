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Город «Эта забота продлила век»: в Ярославской области раскрыли секрет долголетия 100-летней жительницы

«Эта забота продлила век»: в Ярославской области раскрыли секрет долголетия 100-летней жительницы

Нина Абрамова в молодости работала в колхозе, затем стала учителем

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1 комментарий

Жительница Переславля отпраздновала 100-летний юбилей

Источник:

Одна из возрастных жительниц Ярославской области раскрыла секрет долголетия. 12 января Нина Владимировна Абрамова из Переславля-Залесского отпраздновала свой юбилей: ярославне исполнилось 100 лет. На ее век пришлись разные исторические периоды страны.

— Отца Нины Владимировны сослали в ссылку в Сибирь, ее мама с детьми перебралась в деревню Артемьево Мышкинского района. В годы Великой Отечественной войны Нина Владимировна трудилась в колхозе, обеспечивая фронту надежный тыл, — процитировали главу Переславля-Залесского Дмитрия Зяблицкого в городской администрации.

Нина Абрамова родилась в многодетной семье священнослужителей в селе Николо-Раменье Пошехонского района, затем жила в Мышкинском районе.

— После войны в Артемьево Нина познакомилась со своим будущим супругом — участником Великой Отечественной, в семье родились две дочери, — сообщили власти.

Ярославна заочно окончила Ярославский государственный педагогический университет, чтобы преподавать русский язык и литературу. Она проработала в школе более 40 лет.

— В двухтысячные годы дочь Нины Владимировны перевезла родителей, которым были нужны помощь и поддержка, в наш город. Сейчас она ухаживает за Ниной Владимировной, и эта забота на многие годы продлила век нашей героини, которой от всего сердца желаю здоровья, многая и благая лета, — добавил Зяблицкий.

Согласно словарю С. И. Ожегова (12+), фраза «многая и благая лета» означает пожелание долгой и счастливой жизни.

Ранее мы рассказывали историю еще одной долгожительницы из Ярославля. 115-летняя Клавдия Гадючкина входит в список старейших людей мира.

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Долгожитель Столетний юбилей Переславль-Залесский
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Комментарии
1
Гость
1 час
100 лет? Да по нашим ярославским меркам - молодуха!))))) Она чуть ли не в дочери годится другой нашей местной долгожительнице, бабе Клаве, которая вышла на пенсию, когда многие нынешние пенсионеры ещё не родилисьь и которая видела своими глазами ещё царскую Россию! И при всём при этом ЖИВА ДО СИХ ПОР!!!!!!
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