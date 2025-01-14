«Эта забота продлила век»: в Ярославской области раскрыли секрет долголетия 100-летней жительницы

Жительница Переславля отпраздновала 100-летний юбилей Источник: Администрация Переславля-Залесского / Vk.com











Одна из возрастных жительниц Ярославской области раскрыла секрет долголетия. 12 января Нина Владимировна Абрамова из Переславля-Залесского отпраздновала свой юбилей: ярославне исполнилось 100 лет. На ее век пришлись разные исторические периоды страны.

— Отца Нины Владимировны сослали в ссылку в Сибирь, ее мама с детьми перебралась в деревню Артемьево Мышкинского района. В годы Великой Отечественной войны Нина Владимировна трудилась в колхозе, обеспечивая фронту надежный тыл, — процитировали главу Переславля-Залесского Дмитрия Зяблицкого в городской администрации.

Нина Абрамова родилась в многодетной семье священнослужителей в селе Николо-Раменье Пошехонского района, затем жила в Мышкинском районе.

— После войны в Артемьево Нина познакомилась со своим будущим супругом — участником Великой Отечественной, в семье родились две дочери, — сообщили власти.

Ярославна заочно окончила Ярославский государственный педагогический университет, чтобы преподавать русский язык и литературу. Она проработала в школе более 40 лет.

— В двухтысячные годы дочь Нины Владимировны перевезла родителей, которым были нужны помощь и поддержка, в наш город. Сейчас она ухаживает за Ниной Владимировной, и эта забота на многие годы продлила век нашей героини, которой от всего сердца желаю здоровья, многая и благая лета, — добавил Зяблицкий.

Согласно словарю С. И. Ожегова (12+), фраза «многая и благая лета» означает пожелание долгой и счастливой жизни.