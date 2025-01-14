Беспилотники атаковали нефтебазу в Саратовской области: там ввели режим ЧС и закрыли школы

Саратовцы наблюдали зарево в небе Источник: предоставлено очевидцем











Сегодня, 14 января, беспилотники массово атаковали Саратовскую область. Местные жители сообщают, что слышали взрывы над Энгельсом и Саратовом. Вспыхнула нефтебаза.

— Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы, — написал губернатор области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Источник: bazabazon / T.me

Информации о пострадавших нет. В области ввели режим ЧС межмуниципального уровня, в Саратове и Энгельсе школьников перевели на дистанционное обучение.

Источник: shot_shot / T.me

Не только Саратовская область сегодня подверглась атаке БПЛА. Над территорией России сбили более 30 беспилотников.

Пострадала Тульская область, дроны заметили в Казани. Там загорелась газовая цистерна. Из-за атак вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Калуги, Саратова, Тамбова, сообщили в Росавиации. Затем к ним присоединились Пенза, Ульяновск, Нижнекамск, Ижевск и Уфа.