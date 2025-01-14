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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники атаковали нефтебазу в Саратовской области: там ввели режим ЧС и закрыли школы

Беспилотники атаковали нефтебазу в Саратовской области: там ввели режим ЧС и закрыли школы

Очевидцы видели зарево в небе

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3 комментария

Саратовцы наблюдали зарево в небе

Источник:

Сегодня, 14 января, беспилотники массово атаковали Саратовскую область. Местные жители сообщают, что слышали взрывы над Энгельсом и Саратовом. Вспыхнула нефтебаза.

— Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы, — написал губернатор области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Источник:

Информации о пострадавших нет. В области ввели режим ЧС межмуниципального уровня, в Саратове и Энгельсе школьников перевели на дистанционное обучение.

Источник:

Не только Саратовская область сегодня подверглась атаке БПЛА. Над территорией России сбили более 30 беспилотников.

Пострадала Тульская область, дроны заметили в Казани. Там загорелась газовая цистерна. Из-за атак вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Калуги, Саратова, Тамбова, сообщили в Росавиации. Затем к ним присоединились Пенза, Ульяновск, Нижнекамск, Ижевск и Уфа.

До этого режем ЧС в Энгельсе вводили 8 января. Из-за массированной атаки беспилотников в городе вспыхнула нефтебаза, при ликвидации пожара погибли спасатели.

ПО ТЕМЕ
БПЛА Саратовская область Атака БПЛА ВСУ Режим ЧС
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Комментарии
7
Гость
5 минут
холопы ждут инагурации Трампа в надежде на перемены хоть немного к лучшему сами холопы свою судьбу менять не умеют и не хотят
Гость
4 минуты
Надеюсь, мы ведем учет ущерба. Для будущих репараций от Украины, или от того, что от неё останется.
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