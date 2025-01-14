Аэропорты закрыли, заводы горят: Россию атаковали британскими и американскими ракетами

Российские регионы сегодня атаковали американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. Также над территорией страны сбили более 30 беспилотников. Расскажем, как Россия пережила удары Украины.
— Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, — сообщили в Telegram-канале военного ведомства. Над Черным морем сбили еще две крылатые ракеты Storm Shadow. В результате удара никто не пострадал.
Атаки наносились и по другим российским территориям.
Сильно пострадала Тульская область. Повреждения получили несколько автомобилей и хозпостроек, выбило стёкла в жилом доме, люди не пострадали.
В Саратовской области под ударом оказалось промышленное предприятие в Энгельсе. Экстренные службы перевели в полную готовность. Школьников в Саратове и Энгельсе перевели на дистанционку.
В Ростовской области, к счастью, обошлось без пострадавших и разрушений, передает губернатор Юрий Слюсарь.
Ночью над Орловской областью также сбили беспилотники. Глава региона Андрей Клычков сообщил, что обошлось без последствий для мирных граждан.
Дроны заметили и в Казани. Там загорелась газовая цистерна. Telegram-каналы пишут, что возгорание произошло на одном из заводов. В городе тоже обошлось без жертв.
Из-за атак вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Калуги, Саратова, Тамбова, сообщили в Росавиации. Затем к ним присоединились Пенза, Ульяновск, Нижнекамск, Ижевск и Уфа. Такая мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Позже в Калуге, Тамбове, Саратове, Ульяновске и Уфе отменили ограничения.