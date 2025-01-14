«На завтрак ели красную икру»: «блогер с березы» стал моряком

Ролики Алексея в «ТикТоке» набирали миллионы просмотров Источник: Алексей Дудоладов / личный архив героя











Четыре года назад историю «блогера с березы» Алексея Дудоладова родом из деревни Станкевичи Называевского района Омской области знала практически вся страна. Смешные видеоролики молодого человека, известного под ником «Омский колхозник», набирали миллионы просмотров в «ТикТоке», а во время ковидного карантина он от лица всех студентов, живущих в глубинке, записал видеообращение к действующему тогда губернатору Александру Буркову и попросил решить проблему плохого интернета. Дело в том, что, чтобы зайти в приложение, где проводились пары, ему приходилось забираться на высокую березу. По-другому поймать связь было невозможно.

Власти сначала попытались отмахнуться от Алексея, но потом о нем стали говорить на федеральных каналах, даже президент Владимир Путин упоминал о его проблеме на онлайн-встрече со студентами. В итоге в марте 2021 года недалеко от Станкевичей всё-таки появилась вышка связи, которая и сейчас обеспечивает интернетом сразу несколько деревень.

Популярность Алексея после этого выросла еще больше, он вступил в КПРФ и собирался баллотироваться в омское Законодательное собрание, но в итоге отказался от этой идеи. А потом молодой человек и вовсе практически ушел из соцсетей, несмотря на большую аудиторию. Активной блогерской и общественной жизни он предпочел работу на корабле.

Наша коллега из NGS55.RU Екатерина Шрайнер пообщалась с Алексеем и узнала, как он стал моряком и не жалеет ли о том, что забросил соцсети. Подробности — в нашем материале.

«Это помощь для родителей»

На корабле молодой человек следит за электрооборудованием Источник: Алексей Дудоладов / личный архив героя











Мечты работать в море у Алексея не было, он хотел стать военным. После школы в 2017 году пошел учиться в Новосибирское высшее командное училище на специальность «военная разведка», но затем заболел пневмонией и, как сказали ему военные врачи, получил осложнения на сердце. В итоге через два года после начала обучения Алексея комиссовали. Он долго пытался восстановиться, пробовал поступать в другие военные вузы, но по состоянию здоровья его никуда не брали.

Тогда молодой человек понял, что ему нужно выбирать гражданскую специальность. Вариантов было несколько: исторический факультет ОмГУ имени Достоевского, профессия геодезиста в ОмГАУ или Омский институт водного транспорта. Из практических соображений Алексей остановился на последнем — в ОИВТ у него была возможность помогать родителям.

— Я прошел во все вузы, куда подавал документы, но выбрал всё-таки Омский институт водного транспорта. Может быть, кто-то это посчитает постыдным, но здесь три раза кормят, бесплатно одевают и летом можно зарабатывать на практике. Это очень хорошая помощь для родителей, я не тяну деньги из семейного бюджета, потихоньку становлюсь самостоятельным. Изначально хотел поступать на судовождение, но его в тот год не было. Рад, что так получилось. Учусь на электромеханика, мне нравится эта профессия. Я могу работать и на судне, и на береговых предприятиях. Электрики везде нужны.

О том, что построить военную карьеру не получилось, Алексей не жалеет. Считает, что и в мирной жизни приносит много пользы:

— Я считаю, что меня Бог уберег для хороших дел в мирной жизни. Добился же установки вышек сотовой связи в населенных пунктах от 200 до 500 человек, да и в дальнейшем, уверен, буду полезен как специалист.

Берингово море и Чукотка

Прежде чем судно отправится в путь, нужно убрать снег Источник: Алексей Дудоладов / личный архив героя











Сейчас молодой человек на пятом курсе, параллельно с учебой он трудится на корабле. В плаванье ходил уже четыре раза — сначала по Иртышу, а затем по Берингову морю, рекам Анадырь и Канчалан.

Первое время Алексей выполнял обязанности рулевого и матроса-моториста, но потом стал работать по специальности — электромехаником. Его задача — следить за оборудованием на судне.

Моряк говорит, что животный мир Чукотки, где часто приходится бывать по работе, его уже не сильно поражает — видел и нерп, и моржей, однажды даже встретил косаток. А вот к сюрпризам погоды он пока не совсем привык. Как-то раз на Чукотке из-за сильной пурги отменяли занятия в школах. Всё бы ничего, но это было в середине мая. Интересно и то, что весной даже в пасмурную погоду местным приходится носить защитные очки из-за слепящего солнца.

Еще одна вещь, которая до сих пор удивляет Алексея, — чукотские цены. 1300 рублей за килограмм помидоров здесь обычное дело. Даже если учесть, что зарплаты в этом регионе выше, чем в Омске, покупка всё равно ударит по карману.

Цены кусаются Источник: Алексей Дудоладов / личный архив героя











Есть в работе молодого человека и место трогательным историям. Он хорошо общается с близкими фотографа NGS55.RU Елены Латыповой, которой не стало в октябре 2023 года, и те попросили его отправить в море кораблик с ее фотографией.

— Сначала мы попутешествовали по всему побережью Берингова моря, а потом я уже отпустил кораблик в свободное плаванье, — вспомнил Алексей.

Кораблик с фотографией отправился в море Источник: Алексей Дудоладов / личный архив героя











В работе на судне, по словам моряка, есть свои минусы: он долго не видится с родными, иногда страдает от морской болезни, а еще каждый раз замечает, что государство забывает о людях, которые живут в дальних поселках и селах:

— Мобильный высокоскоростной интернет на Чукотке есть только в столице округа — Анадыре и в Угольных Копях, где находится аэропорт. Доставка продуктов в отдаленные населенные пункты оставляет желать лучшего: люди, имея деньги, не могут купить овощи и фрукты, потому что их нет. Транспортная доступность внутри региона тоже проблема. Порой люди неделями не могут вылететь из своих населенных пунктов в Анадырь и обратно. Доставка посылок «Почтой России» — настоящая лотерея, отправив 15 октября свою посылку, я получил ее в декабре.

Селфи с чайкой для хорошего настроения Источник: Алексей Дудоладов / личный архив героя

Но, несмотря на все недостатки, профессию Алексей любит. Она дает возможность путешествовать и неплохо зарабатывать. Да и с коллегами отношения складываются хорошо. Хотя в море без строгой дисциплины и иерархии не обойтись, в некоторые моменты и капитан, и простые матросы становятся равными. Например, когда нужно откопать судно от снега, чтобы отправиться в путь. Делают это абсолютно все члены экипажа.

Алексей со старшим помощником капитана на «Корфесте» Источник: Алексей Дудоладов / личный архив героя











Из плаваний моряк привозит много интересных историй, ему всегда есть о чем рассказать.

— За время работы наелся вдоволь красной рыбы. Благодаря нашему повару на завтрак почти каждый день ели красную икру. Еще в этом году впервые мне удалось побывать на «Корфесте» — это «Корюшкин фестиваль», а корюшка — рыба такая. Ежегодно в Анадыре проводится конкурс на то, кто быстрее всех ее поймает, пробурит лунку. Это рыбацкий праздник. Там серьезные призы. Мужчине, которому единственному удалось выловить корюшку, дали 100 тысяч, — рассказал молодой человек.

«Люблю сосредоточиться на чем-то одном»

По блогерству Алексей не скучает Источник: Алексей Дудоладов / личный архив героя

Соцсети Алексей практически забросил два года назад. Он рассказал, что с радостью выкладывал бы новые ролики в «ТикТок», но это приложение приостановило работу в России. Хотя в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) у молодого человека и было больше 10 тысяч подписчиков, он удалил аккаунт после того, как соцсеть запретили.

Сейчас у Алексея есть телеграм-канал «Омский колхозник», на который подписано чуть больше 300 человек. Туда он изредка выкладывает посты. Но о том, что блог с большой аудиторией остался в прошлом, моряк не жалеет:

— Могу в любой момент вернуться, но я такой человек, который любит сосредоточиться на чем-то одном, в данный момент это образование и получение опыта в профессии.

Планы на будущее

Алексей с девушкой Дарьей Источник: Алексей Дудоладов / личный архив героя

Зимой навигация закрыта, судно Алексея стоит в порту, а он спокойно сдает зачеты в институте и готовится к экзаменам. Про родную деревню, где осталось чуть больше 20 человек, не забывает — каждые выходные ездит туда к родителям, маленькому брату и племянникам. Часто вместе с ним там бывает и его девушка Дарья.

Возвращаться в Станкевичи навсегда Алексей не хочет, да и в Омске оставаться тоже пока не планирует. Его привлекает жизнь на Крайнем Севере или Дальнем Востоке, там больше работы для него.