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Религия Вместо окунания — умывание из баков: в Ярославле откроют только одну купель на Крещение

Вместо окунания — умывание из баков: в Ярославле откроют только одну купель на Крещение

Но и ее могут отменить

734
2 комментария

В Ярославле на Крещение откроют только одну купель

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В Ярославле будет организовано только одно место для купания в Крещение — Петропавловские пруды. Такое решение 13 января приняла рабочая группа по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

— Только там возможно обеспечить безопасность людей, — констатировал начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности мэрии Ярославля Александр Белозеров на открытом совещании мэра.

Соорудить купели в других местах не позволяет толщина льда и его структура.

— На данный момент толщина льда на реке Норе в районе поселка Норское составляет 10–15 сантиметров, лед просел на глубину 40 сантиметров. На Волге в районе Толгского монастыря — 20 сантиметров, структура льда рыхлая. На Которосли в районе центрального пляжа — 13–15 сантиметров. На пруду в Петропавловском парке — 20–22 сантиметра, структура рыхлая, — уточнил Белозеров.

Кроме того, по его словам, в ближайшие дни возможны сбросы воды с Рыбинского водохранилища. В результате вода может покрыть лед, отчего он еще больше истончится.

Решение о сокращении мест для купания поддержали и главы всех районов Ярославля.

— Обсуждали ситуацию с представителями Троицкого храма. Такие зимы у нас уже были. В таких случаях омовение водой осуществляется рядом с церковью. Будут поставлены баки. Все желающие смогут подойти, омыть лицо. Батюшка будет присутствовать, служба будет, вода будет освящена. Вода будет выдаваться в районе и в Свято-Тихоновском храме, — отметила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Однако не исключено, что и от купания в Петропавловском пруду придется отказаться.

— Идет повышение температуры воздуха. Предлагаю еще в четверг измерить толщину льда и окончательно принять решение, — высказался глава Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрей Удальцов.

Маневренные группы будут следить, чтобы не было несанкционированных купелей. Нарушителей будут наказывать.

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Крещение Купель Храм Религия
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Комментарии
2
Гость
33 минуты
Зима тёплая, лёд опасно тонкий. Купание отменяется и переносится на лето.
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