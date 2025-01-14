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Страна и мир эксперт А руки не парализует? Блогеры начали колоть ботокс в подмышки, чтобы не потеть. Узнали у косметолога, безопасно ли это

А руки не парализует? Блогеры начали колоть ботокс в подмышки, чтобы не потеть. Узнали у косметолога, безопасно ли это

Рассказываем, эффективна ли эта процедура и какие осложнения она может вызвать

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Эффект сухости держится до шести месяцев, затем процедуру нужно повторить, отметила врач

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Молодежь, российские блогеры и звезды эстрады подсели на косметологическую процедуру — они закалывают подмышки ботоксом, чтобы не потеть. На сеансы записываются как девушки, так и мужчины, в том числе пациенты, страдающие гипергидрозом — избыточной потливостью.

Сейчас такую манипуляцию можно выполнить у любого косметолога — даже на дому. Правда, некоторые клиенты после процедуры жалуются на осложнения: у кого-то появилась излишняя потливость в других частях тела, а у кого-то даже парализовало руки.

Наши коллеги из MSK1.RU обсудили новый тренд с врачом — дерматологом-косметологом центра аппаратной косметологии «Люмиренс» Татьяной Егоровой. Рассказываем, безопасна ли эта процедура и как она работает.

Как работает ботокс в подмышках?

Ботулотоксин, который закалывают в подмышки, блокирует выводные протоки потовых желез. Из-за этого пот не выводится из подмышек, а на одежде не остается мокрых следов, объяснила MSK1.RU Татьяна Егорова.

— Процедуру делают люди, которые не хотят мокрых кругов в подмышках. Также это очень помогает людям с гипергидрозом — повышенным потоотделением, когда мокрый круг под руками доходит до середины туловища, — рассказала дерматолог-косметолог.

В применении подобной косметологической манипуляции уже признались блогеры Артем Левда, Натали Ящук и многие голливудские звезды. Всё чаще она мелькает и в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

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Эффект сухости держится до шести месяцев, затем процедуру нужно повторить, отметила врач. Но делать это можно не чаще, чем раз в полгода. Иначе возникнут осложнения.

Может ли парализовать руки?

Как и любая другая процедура, вкалывание ботокса в подмышки имеет ряд побочных эффектов. Но всё зависит от организма пациента и препарата, который использует косметолог, подчеркнула Егорова.

— В плохом случае начнется дизартрия (нарушение речи из-за патологии нервной системы), дисфагия (нарушение глотания), диплопия (нарушение зрения). Это начало ботулизма, а парализация рук — это уже дело десятое, — рассказала MSK1.RU врач.

Излишнее потоотделение в других зонах тела появляется крайне редко, убеждает косметолог. Но всё зависит от индивидуальной реакции организма.

— Особенно это касается постковида. Мы же поменялись, иногда даже сложно прогнозировать, какой будет эффект. Немножко реакция на препараты поменялась. Только через 10 лет, наверное, мы сможем сделать какие-то выводы, — подчеркнула Егорова.

По словам дерматолога, во время данной процедуры косметологи вкалывают совсем маленькую дозу ботулотоксина — 50 единиц на одну подмышку, суммарно — около 100 единиц.

— А когда неврологи лечат, например, спастическую кривошею (непроизвольный тонический или периодический спазм мышц шеи. — Прим. ред.), они используют и 300, и 400 единиц. Бояться его не нужно, и процедура на самом деле очень хорошая, — объяснила эксперт.

Главное — не нарваться на подделку

Если вы думаете провести такую процедуру, Татьяна Егорова рекомендует выбирать для манипуляции только клиники и врачей с лицензией. Косметологи, которые принимают на дому, могут использовать некачественные или даже поддельные препараты.

— Есть лицензированные препараты, а есть «серые». Очень много препаратов с ботулотоксином на рынке. Некоторые «косметологи», к сожалению, работают с серыми препаратами, оправдывая себя тем, что препараты зарегистрированы в странах Европы. Это действительно так, но помимо зарегистрированных есть очень много подделок, и обычный человек это никак не проверит, — подчеркнула врач.

По словам дерматолога, все иностранные ботулотоксины должны быть русифицированы. Обычно косметологи работают с «Релатоксом» и «Миотоксом».

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А вы пробовали такую процедуру?

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Недавно в Сети появился новый тренд: всё больше россиян покупают расширители для носа и пластыри на рот, чтобы высыпаться. По их словам, девайсы помогают правильно дышать ночью, а утром люди чувствуют себя более энергичными. MSK1.RU спросил у врача-сомнолога, безопасны ли эти средства и действительно ли они помогают человеку высыпаться.

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Тренд Косметология Ботокс Потливость
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