«Скандировали 8 тысяч человек»: ярославский «Локомотив» оштрафовали за кричалку болельщиков

Днем 14 января Континентальная хоккейная лига оштрафовала ярославский клуб «Локомотив» за кричалку болельщиков. Такое решение приняли после игры «Локомотив» — СКА на «Арене 2000» (12+) в Ярославле 13 января.
— Во время матча № 505 Фонбет чемпионата КХЛ «Локомотив» — СКА лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в спортсооружениях, на основании этого на ХК «Локомотив» наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ, — сообщили в пресс-службе КХЛ.
Во время матча болельщики скандировали с трибуны кричалку: «СКА — позор российского хоккея». Момент также попал в прямой эфир с игры.
Как рассказал в беседе с порталом 76.RU пресс-секретарь команды Александр Саханов, речь может идти о сумме 100 тысяч рублей.
— Я думаю, что там порядка 100 тысяч рублей по регламенту. Как мы можем [применять какие-то меры против болельщиков], если скандировали 8 тысяч человек, — прокомментировал штраф Александр.
Он также отметил, что в команде обсудят вариант обращения к болельщикам, из-за которых ввели наказание.
Напомним, игра завершилась победой ярославцев в овертайме. Домашний матч «Локо» выиграл со счетом 4:3.