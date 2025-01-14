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Спорт «Скандировали 8 тысяч человек»: ярославский «Локомотив» оштрафовали за кричалку болельщиков

«Скандировали 8 тысяч человек»: ярославский «Локомотив» оштрафовали за кричалку болельщиков

Решение прокомментировали в КХЛ

615
3 комментария

Ярославскую команду «Локомотив» оштрафовали за кричалку болельщиков

Источник:

Днем 14 января Континентальная хоккейная лига оштрафовала ярославский клуб «Локомотив» за кричалку болельщиков. Такое решение приняли после игры «Локомотив» — СКА на «Арене 2000» (12+) в Ярославле 13 января.

— Во время матча № 505 Фонбет чемпионата КХЛ «Локомотив» — СКА лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в спортсооружениях, на основании этого на ХК «Локомотив» наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ, — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Во время матча болельщики скандировали с трибуны кричалку: «СКА — позор российского хоккея». Момент также попал в прямой эфир с игры.

Восемь тысяч болельщиков скандировали кричалку против петербургского СКА

Источник:

Как рассказал в беседе с порталом 76.RU пресс-секретарь команды Александр Саханов, речь может идти о сумме 100 тысяч рублей.

— Я думаю, что там порядка 100 тысяч рублей по регламенту. Как мы можем [применять какие-то меры против болельщиков], если скандировали 8 тысяч человек, — прокомментировал штраф Александр.

Он также отметил, что в команде обсудят вариант обращения к болельщикам, из-за которых ввели наказание.

Напомним, игра завершилась победой ярославцев в овертайме. Домашний матч «Локо» выиграл со счетом 4:3.

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Локомотив Хоккейный клуб Спорт Матч Штраф Кричалка Болельщики
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Комментарии
3
Гость
47 минут
Надо просто по классике скандировать "сосиска"
Гость
23 минуты
А судей за ангажированное судейство они не хотят наказать?
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