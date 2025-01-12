Зарплаты до 250 тысяч: компании в Ярославле набирают на работу сотрудников от 45 лет

Компании готовы брать на работу людей в возрасте и платить им неплохие деньги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В «Авито» предложили подборку вакансий по работе и подработке для пенсионеров и людей старше 45 лет. Публикуем, где готовы платить неплохие деньги представителям данных возрастных категорий

Шиномонтажник — до 250 тысяч

Людей старшего поколения будут рады видеть на должности шиномонтажника в одном из автосервисов в Дзержинском районе Ярославля. Работнику обещают платить до 250 тысяч рублей в месяц. Предлагается гибкий график работы, возможность выбрать количество смен и рабочих часов. Компания готова рассмотреть кандидата с опытом работы более года. В обязанности сотрудника войдет выполнение полного цикла шиномонтажных работ, консультирование клиентов по услугам и ремонт шин. Работодатель предложит униформу, медицинскую страховку, скидки в компании и обучение за счет работодателя.

Водитель погрузчика — до 130 тысяч

Компания, расположенная в Ярославле, ищет водителя вилочного автопогрузчика / электропогрузчика. Потенциальному работнику готовы платить зарплату до 130 тысяч рублей на руки. Компания готова рассмотреть кандидата с опытом работы на погрузчике и наличием удостоверения тракториста-машиниста с категориями B, C. Работодатель готов выдать бесплатную униформу, обувь, предоставить подарки детям на праздники. Возможен карьерный рост до мастера смены. График работы сменный.

Автослесарь — до 90 тысяч

На автотранспортное предприятие в Ярославле ищут автослесаря. В обязанности будет входить ремонт автобусов. В объявлении указана зарплата в размере 60–90 тысяч рублей. Компания готова принять на работу кандидата от 45 лет. Работать придется по сменам — два дня через два.

Газелист — от 70 тысяч

Ярославская автофирма готова взять на работу газелиста, в том числе от 45 лет, с заработной платой от 70 тысяч рублей на руки при полной занятости. Компания рассмотрит кандидата даже без опыта работы, но с водительским удостоверением категории В. В обязанности сотрудника будет входить перевозка продукции по городу и области, работа с документацией и поддержка автомобиля в чистоте. Работа по сменам, 6/1. Компания готова предоставить оплату бензина.

Специалист поддержки — до 59 тысяч

Один из банков готов взять людей старше 45 лет, в том числе и пенсионеров, на должность удаленного специалиста поддержки. Сотрудникам предлагают до 59,3 тысячи рублей на руки при частичной занятости. Работать придется удаленно от 4,5 часа в день. Главное условие — наличие у соискателя компьютера или ноутбука с интернетом. Также нужно уметь быстро печатать текст. В обязанности работника будет входить консультирoвaние клиeнтов, предоставление ответов на вхoдящиe звoнки и обpaщeния.