В Москве женщина умерла во время косметологической процедуры в клинике: новости 14 января

Жительница Москвы пошла на процедуры 14 января Источник: Столичный СК / Telegram, личная страница Марии в соцсетях











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 января.

Атаки БПЛА

Российские регионы сегодня атаковали американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. Также над территорией страны сбили более 30 беспилотников. Сильно пострадала Тульская область. Повреждения получили несколько автомобилей и хозпостроек, выбило стёкла в жилом доме, люди не пострадали.

В Саратовской области под ударом оказалось промышленное предприятие в Энгельсе. Экстренные службы перевели в полную готовность. Школьников в Саратове и Энгельсе перевели на дистанционку, ввели режим ЧС.

Очевидцы сняли пожар в Казани Источник: Казань Онлайн / «ВКонтакте»

В Ростовской области, к счастью, обошлось без пострадавших и разрушений, передает губернатор Юрий Слюсарь.

Ночью над Орловской областью также сбили беспилотники. Глава региона Андрей Клычков сообщил, что обошлось без последствий для мирных граждан.

Дроны заметили и в Казани. Там загорелась газовая цистерна. Telegram-каналы пишут, что возгорание произошло на одном из заводов. В городе тоже обошлось без жертв.

Из-за атак вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Калуги, Саратова, Тамбова, сообщили в Росавиации. Затем к ним присоединились Пенза, Ульяновск, Нижнекамск, Ижевск и Уфа.

Москвичка скончалась во время процедуры в косметологической клинике

40-летняя женщина умерла после бьюти-процедур в косметологической клинике на востоке Москвы, пишет портал MSK1. По предварительным данным, причиной смерти стала острая аллергическая реакция на медицинский препарат.

Жительница Москвы пошла на процедуры 14 января Источник: Столичный СК / Telegram, личная страница Марии в соцсетях











Трагедия произошла в косметологической клинике Titania на Рубцовской набережной, сообщает 112.

— У 40-летней Марии после проведения бьюти-процедуры проявилась острая аллергическая реакция на препарат, — пишут анонимные авторы. — Развившаяся сыпь привела к эпилептическому припадку, который закончился трагическим исходом.

Источник: личная страница Марии в соцсетях

По данным Shot, женщина хотела избавиться от лишних килограммов с помощью косметологических технологий.

СК начал проверку по статье 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В Саратове подросток с молотком охотился на депутата

В Саратове задержан 16-летний юноша по подозрению в подготовке убийства местного депутата. Как сообщает пресс-служба регионального СК 14 января, подросток охотился на политика, вооружившись молотком.

По данным телеграм-канала Shot, покушение готовилось на депутата Саратовской облдумы Александра Янкловича Источник: business-vector.info











По предварительной информации, школьник вступил в сговор с неустановленной группой лиц. По их указанию он вооружился молотком и направился в сторону дома, где проживал депутат. Прибыв на место, юноша понял, что жертвы на месте нет, поэтому ушел, чтобы узнать у координаторов местонахождение политика.

Совершить убийство ему не удалось, поскольку подростка задержали сотрудники УФСБ РФ по Саратовской области. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству.

Работникам ярославского оборонного предприятия собирались залить яд в воздуховоды машин

В ФСБ рассказали о предотвращении теракта с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области.

Как передает РИА Новости, в воздуховоды автомобилей, принадлежащих работникам предприятия, планировалось залить химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и в некоторых случаях смерть.

Задержан предполагаемый исполнитель теракта — гражданин России. Его действия, по данным ФСБ, координировались с Украины через иностранные мессенджеры.

По данным RT, россиянина задержали, когда он забирал яд из тайника. Он рассказал, что в соцсетях не раз выражал «недовольство в отношении СВО», и в декабре 2024 года его завербовал в телеграме некий украинец. Сначала ему заплатили 10 тысяч рублей за выяснение места парковки предприятия, затем выслали химикаты.

Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и приобретении оружия массового поражения.

Школьница ударила малыша на камеру

Столичный следственный комитет возбудил уголовное дело после просмотра ролика в соцсетях. Запись из соцсети TikTok 14 января распространили телеграм-каналы. На кадрах девочка-подросток с силой пинает в спину маленького ребенка.

Источник: соцсети

Пока мальчик плакал, школьница танцевала на камеру. Пользователи соцсетей потребовали разыскать девочку и привлечь к ответственности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ребенок не получил тяжелых травм, сообщила ТАСС московский омбудсмен Ольга Ярославская.

Сотрудника ФСБ нашли убитым в центре Москвы

Тело чемпиона России по гиревому спорту и мастера спорта международного класса Владимира Фещенко обнаружили в одном из зданий в центре Москвы. Об этом во вторник, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник: соцсети











По предварительной информации, речь идет об убийстве. Тело Фещенко нашли с огнестрельным ранением в голову. Отмечается, что причиной гибели спортсмена стал бытовой конфликт с военным.

Подозреваемого в убийстве задержали. Возбуждено уголовное дело.

Как передает РИА Новости, в правоохранительных органах сообщили, что погибший был сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Актрису Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище

Актрису Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 14 января. Прощание проходило в МХТ имени Чехова, в котором она прослужила 33 года, пишет MSK1.

Проститься с артисткой пришли родные, друзья и коллеги. Журналисты заметили у театра актеров Александра Семчева, Игоря Золотовицкого и Сергея Гармаша, Игоря Верника, Юрия Стоянова, Павла Табакова, Юлию Пересильд и других.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Евгения Добровольская скончалась 10 января в возрасте 60 лет. Последний год она боролась с тяжёлой болезнью. О диагнозе знали только члены семьи и артисты труппы МХТ.

В Приморье амурский тигр напал на рыбака

Амурский тигр напал на мужчину около села Зимники в Дальнереченском районе Приморья. Человек погиб.

Как сообщает региональное СУ СК, 14 января в районе села Зимники сын 53-летнего рыбака (отправившегося на рыбалку накануне) нашел отца мертвым, рядом был тигр. Следователи заметили на месте происшествия следы волочения тела животным.

Источник: Следком Приморья