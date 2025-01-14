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Происшествия Застрелили в голову: в Москве нашли тело сотрудника ФСБ

Застрелили в голову: в Москве нашли тело сотрудника ФСБ

В качестве версии рассматривают убийство

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В голове погибшего обнаружили пулевое ранение

Источник:

В центре Москвы нашли тело сотрудника ФСБ Владимира Фещенко. По предварительным данным, его убили выстрелом в голову.

— Тело Владимира Фещенко было обнаружено в здании в центре Москвы. Предварительно, он был убит, — сообщили в правоохранительных органах РИА Новости.

Как уточняет Baza, он был ранен в голову. На месте работают сотрудники ФСБ и Военного Следственного комитета. Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным, пишет ТАСС.

По словам источника агентсива, подозреваемого уже задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Погибший также является мастером спорта международного класса. Он носит титул чемпиона РФ по гиревому спорту.

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ФСБ Спортсмен Убийство Пуля Ранение
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