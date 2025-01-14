Застрелили в голову: в Москве нашли тело сотрудника ФСБ

В центре Москвы нашли тело сотрудника ФСБ Владимира Фещенко. По предварительным данным, его убили выстрелом в голову.
— Тело Владимира Фещенко было обнаружено в здании в центре Москвы. Предварительно, он был убит, — сообщили в правоохранительных органах РИА Новости.
Как уточняет Baza, он был ранен в голову. На месте работают сотрудники ФСБ и Военного Следственного комитета. Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным, пишет ТАСС.
По словам источника агентсива, подозреваемого уже задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Погибший также является мастером спорта международного класса. Он носит титул чемпиона РФ по гиревому спорту.