Застрелили в голову: в Москве нашли тело сотрудника ФСБ

В голове погибшего обнаружили пулевое ранение Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











В центре Москвы нашли тело сотрудника ФСБ Владимира Фещенко. По предварительным данным, его убили выстрелом в голову.

— Тело Владимира Фещенко было обнаружено в здании в центре Москвы. Предварительно, он был убит, — сообщили в правоохранительных органах РИА Новости.

Как уточняет Baza, он был ранен в голову. На месте работают сотрудники ФСБ и Военного Следственного комитета. Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным, пишет ТАСС.

По словам источника агентсива, подозреваемого уже задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.