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Криминал Обвиняемого в подготовке теракта в Ярославле отправили под арест

Обвиняемого в подготовке теракта в Ярославле отправили под арест

Об этом сообщили в областном суде

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В Ярославле арестовали мужчину, обвиненного в подготовке теракта

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Обвиняемого в подготовке теракта в Ярославле отправили под арест.

— Кировский районный суд Ярославля 10 января избрал в отношении 40-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 марта 2025 года, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Его обвиняют в совершении преступлений по ч. 1 ст. 30, п. а ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовлении к совершению теракта) и по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Напомним, о том, что в Ярославской области задержали мужчину, готовившего теракт, 14 января сообщили в ФСБ. По данным силовиков, он собирался отравить работников одного из оборонно-промышленных предприятий. В частности он извлек из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасным химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей и способных вызвать летальный исход. Эти вещества он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. В ФСБ сообщили, что мужчину координировали из Украины через мессенджеры.

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