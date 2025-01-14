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Здоровье По России гуляют смертоносные вирусы: Роспотребнадзор заявил о резком росте числа заболевших — кто в зоне риска

По России гуляют смертоносные вирусы: Роспотребнадзор заявил о резком росте числа заболевших — кто в зоне риска

Всё чаще россиянам требуется госпитализация

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1 комментарий

Заболеваемость выросла в 45 регионах РФ

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В России выросло число случаев заболевания ОРВИ и гриппом почти на 32%. Зараженным всё чаще требуется госпитализация. Расскажем о текущей эпидобстановке и вирусах, которых стоит бояться этой зимой.

— За прошедшую неделю зарегистрировано на 31,9% больше случаев ОРВИ и гриппа по сравнению с предыдущей неделей. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Для многих домашнего лечения оказалось недостаточно. За прошлую неделю в больницу попало на 23% больше пациентов с острыми вирусными инфекциями. Более того, такая ситуация наблюдается почти в половине российских регионов. В 43 количество госпитализированных увеличилось на 30% и более.

Чаще всего сейчас россияне, по данным ведомства, сталкиваются с риновирусами, COVID-19.

Риновирус — возбудитель острого вирусного заболевания дыхательных путей, но он поражает только слизистую оболочку носа. Проще говоря, этот вирус вызывает насморк, чихание и другие симптомы простуды.

Также в списке Роспотребнадзора преобладают вирусы гриппа А (H1N1)2009, который, как и коронавирус, грозит летальным исходом.

(H1N1)2009, или свиной грипп, вызвал пандемию в 2009 году. Он появился в Мексике и быстро распространился по всему миру. Для заболевания характерны лихорадка, симптомы интоксикации и поражение дыхательных путей. Этот штамм способен за сутки прогрессировать до тяжелых осложнений, например пневмонии.

На этом заболевания, с которыми человек может столкнуться в этом сезоне, не заканчиваются. Сейчас циркулирует еще один респираторный вирус — метапневмовирус. О нем Городским медиа подробнее рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также главный внештатный специалист Департамента здравоохранения ЯНАО по медицинской профилактике Сергей Токарев.

— При инфицировании метапневмовирусом появляются выраженные катаральные симптомы: насморк, кашель, боль в горле, а также повышение температуры тела на фоне общей слабости; при поражении бронхов и легких может развиться одышка, — сообщил Токарев.

По его словам, этот вирус на самом деле хорошо известен и науке, и нашему иммунитету, поскольку выделен еще свыше 20 лет назад. Однако это не значит, что от него не нужно защищаться. Важно соблюдать меры предосторожности. В первую очередь — людям из групп риска, которых могут затронуть осложнения:

  • старшее поколение;

  • беременные женщины;

  • дети до пяти лет;

  • пациенты с несколькими хроническими заболеваниями;

  • люди с ослабленным иммунитетом.

У маленьких детей метапневмовирус может вызывать бронхиолит (поражение мелких бронхов) или даже пневмонию.

Специфического препарата против этого вируса нет, как и вакцины, поэтому лечение в основном симптоматическое. В случае появления признаков заболевания врач строго рекомендовал не заниматься самолечением, а обратиться за медицинской помощью.

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Здоровье Коронавирус Свиной грипп Заболеваемость Симптомы Смертность
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Комментарии
1
Гость
21 минута
Бараний вирус свирепствует! Караул!
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