Почему в России отключился интернет? Ответ от Роскомнадзора и экспертов

В Роскомнадзоре рассказали о масштабном сбое в работе интернета Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Во вторник, 14 января, в России произошел масштабный сбой в работе интернета. Пользователи жаловались, что не могут воспользоваться браузерами и поисковиками.

Проблемы наблюдались как в работе мобильных операторов, так и провайдеров. На проблему жаловались пользователи со всей страны.

Пользователи жалуются на работу всех крупных операторов связи Источник: Downdetector

Комментарий Роскомнадзора

В Роскомнадзоре сообщили, что зафиксировали «кратковременное нарушение связности» интернета.

— Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, — сообщили в ведомстве.

Мнения экспертов

Директор екатеринбургского хостинга NetAngels Антон Халиков объяснил E1.RU, из-за чего мог произойти сбой. Что-то подобное было год назад.

— Вероятнее всего, это произошло из-за кривой загрузки обновления на ТСПУ

(технические средства противодействия угрозам). Возможно, обновление не до всех провайдеров долетело или его остановили до того, как оно всем провайдерам пришло, — рассказал Халиков E1.RU. — Год назад так же всё полегло. И тоже из-за кривого централизованного обновления.

Подобное предположение высказал в разговоре с E1.RU и Виталий Листраткин, один из основателей телекоммуникационной группы «Интерра». Заодно он объяснил, почему во время глобального сбоя продолжал работать Telegram.

— У нас в государстве есть такое устройство, называется ТСПУ. Возможно, туда какие-то правила загрузили и потом откатили, потому что сейчас всё заработало. Какие именно правила — тайна. Вероятно, по Telegram прописаны такие правила, что сети не блокируются ни при каких обстоятельствах.

Эксперты уверены, что подобные сбои могут произойти вновь.

Генеральный директор информационного агентства TelecomDaily, эксперт в области IT и телекоммуникаций Денис Кусков в разговоре с MSK1.RU тоже выразил мнение, что подобное будет происходить и в дальнейшем.