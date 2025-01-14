НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

6 м/c,

ю-з.

 745мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 103,44
EUR 106,25
Почему загорелся туристический объект
Купели в Ярославле
Отменили наличку в автобусах
Советский уголок в магазине
Проблемы с троллейбусами
Разрушается дом
Сбили школьницу
Над Ярославлем покажется комета
Школьник сорвался с «заброшки»
Нашли опасное мясо в шаурме
Страна и мир подробности Почему в России отключился интернет? Ответ от Роскомнадзора и экспертов

Почему в России отключился интернет? Ответ от Роскомнадзора и экспертов

Собрали разные версии в одном материале

181
2 комментария

В Роскомнадзоре рассказали о масштабном сбое в работе интернета

Источник:

Во вторник, 14 января, в России произошел масштабный сбой в работе интернета. Пользователи жаловались, что не могут воспользоваться браузерами и поисковиками.

Проблемы наблюдались как в работе мобильных операторов, так и провайдеров. На проблему жаловались пользователи со всей страны.

Пользователи жалуются на работу всех крупных операторов связи

Источник:

Комментарий Роскомнадзора

В Роскомнадзоре сообщили, что зафиксировали «кратковременное нарушение связности» интернета.

— Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, — сообщили в ведомстве.

Мнения экспертов

Директор екатеринбургского хостинга NetAngels Антон Халиков объяснил E1.RU, из-за чего мог произойти сбой. Что-то подобное было год назад.

— Вероятнее всего, это произошло из-за кривой загрузки обновления на ТСПУ
(технические средства противодействия угрозам). Возможно, обновление не до всех провайдеров долетело или его остановили до того, как оно всем провайдерам пришло, — рассказал Халиков E1.RU. — Год назад так же всё полегло. И тоже из-за кривого централизованного обновления.

Подобное предположение высказал в разговоре с E1.RU и Виталий Листраткин, один из основателей телекоммуникационной группы «Интерра». Заодно он объяснил, почему во время глобального сбоя продолжал работать Telegram.

— У нас в государстве есть такое устройство, называется ТСПУ. Возможно, туда какие-то правила загрузили и потом откатили, потому что сейчас всё заработало. Какие именно правила — тайна. Вероятно, по Telegram прописаны такие правила, что сети не блокируются ни при каких обстоятельствах.

Эксперты уверены, что подобные сбои могут произойти вновь.

Генеральный директор информационного агентства TelecomDaily, эксперт в области IT и телекоммуникаций Денис Кусков в разговоре с MSK1.RU тоже выразил мнение, что подобное будет происходить и в дальнейшем.

— Это второе подобное событие за последние 15 дней, — сказал Кусков. — Недавно сбой произошел прямо в новогодние праздники. Ранее были проблемы с магистральной линией связи, которые потом подтвердились заявлением Роскомнадзора. Сейчас это могли быть либо те же проблемы на линии связи, либо DDoS-атака, либо какие-либо от РКН. Меньше подобных ситуаций точно не будет. Из-за замедлений какой-либо платформы сбоев не бывает, а вот от DDoS-атак возникают проблемы с оборудованием и другими вещами. Насчет того, что сбоев будет больше, я бы поостерегся так пока что говорить.

ПО ТЕМЕ
Интеренет Роскомнадзор Отключение Сбой Сбой интернета
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
7 минут
потому что всё идёт по плану Таврического 👑🌟🌙
Гость
20 минут
Потому что Иисус нас не любит
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление