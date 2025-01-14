«Сделал замечание за музыку»: в рыбинских соцсетях опубликовали видео жестокого избиения мужчины

Двое молодых людей жестоко избили мужчину Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com











В соцсетях сообщили, что два молодых человека избили мужчину в Рыбинске. Как пишут в местных пабликах, нападение произошло в ночь на 14 января.

— Двое неизвестных избили пожилого мужчину за то, что он им сделал замечание за музыку из машины ночью, и то, что на тротуаре их «ведро» стояло! — пишут в постах.

Также в соцсети выложили видео нападения. На кадрах видно, что двое мужчин на фоне автомобиля бьют на лестнице третьего и кидают в него то ли камни, то ли льдины, подобранные с земли.

Это видео вызвало негодование жителей Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Рыбинск буквально вскипел.

— Какая разница, что он сказал или сделал? За это надо двое на одного старика, да еще так жестоко? — возмущаются в комментариях.

Портал 76.RU пообщался с жителем дома на улице Моторостроителей, около которого, как сообщают, и произошло ЧП.

— Это случилось около 00:20. С улицы было слышно музыку и крики, — рассказал он.

По словам жителя, один из нападавших живет в этом же доме. Ссылку на его страничку во «ВКонтакте» рыбинцы публиковали под постами в пабликах. На странице молодого человека есть его фото с девушкой, друзьями и кадры с автомобилем, очень похожим на тот, что показан на видео. Правда, почти сразу владелец страницы ее удалил.

— По видео, размещенному в сети Интернет, сотрудниками полиции инициировано проведение проверки, — сообщили порталу 76.RU в УМВД России по Ярославской области.