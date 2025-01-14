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Дороги и транспорт Названа дата открытия платной парковки у вокзала Ярославль-Главный

Названа дата открытия платной парковки у вокзала Ярославль-Главный

Когда это произойдет, рассказали в мэрии города

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5 комментариев

Парковка на Привокзальной площади в Ярославле откроется 17 февраля

Источник:

Названа дата открытия платной парковки у вокзала Ярославль-Главный в Ярославле.

— Введение платного парковочного пространства на площади Ярославль-Главный запланировано с 17 февраля 2025 года, — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

На парковке можно разместить одновременно 113 автомобилей. При этом 12 мест предназначены для маломобильных групп населения. Стоимость стоянки составит 30 рублей в час.

Напомним, работы по обустройству платной парковки у Ярославля-Главного стартовали в ноябре 2024 года. Подрядчиком выступило ПАО «Мобильные Телесистемы» из Москвы. Стоимость работ составила 20,3 миллиона рублей. Завершить обустройство должны были до 1 декабря 2024 года. Но в итоге работы растянулись на более длительный срок. В самом конце 2024 года мэрия сообщила, что обустройство заканчивается. И добавила, что 30 дней парковка будет работать в тестовом режиме.

Многие ярославцы одобрили идею создания платной парковки в этом месте.

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Комментарии
5
Гость
56 минут
А чего ждать 17 февраля? Протестировали неделю и вперед, пусть собирает деньги.
Гость
44 минуты
Удачи в бизнесе, что ещё можно пожелать?
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