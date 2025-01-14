Названа дата открытия платной парковки у вокзала Ярославль-Главный

Напомним, работы по обустройству платной парковки у Ярославля-Главного стартовали в ноябре 2024 года. Подрядчиком выступило ПАО «Мобильные Телесистемы» из Москвы. Стоимость работ составила 20,3 миллиона рублей. Завершить обустройство должны были до 1 декабря 2024 года. Но в итоге работы растянулись на более длительный срок. В самом конце 2024 года мэрия сообщила, что обустройство заканчивается. И добавила, что 30 дней парковка будет работать в тестовом режиме.