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Дороги и транспорт Из Ярославля отменили поезда по двум популярным направлениям

Из Ярославля отменили поезда по двум популярным направлениям

В Северной железной дороге объяснили причины

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Из Ярославля отменили электричку болельщика и ретропоезд

Источник:

В 2025 году отменили поезда из Костромы и Рыбинска в Ярославль. Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе Северной железной дороги, речь идет о тематических составах — электричке болельщика и ретропоезде.

— Курсирование «Электрички болельщиков» было предусмотрено в транспортном заказе области до конца 2024 и не вошло в транспортный заказ 2025 года. Ретропоезд Ярославль — Рыбинск также не вошел в транспортный заказ, — пояснили 76.RU в пресс-службе Северной железной дороги.

Электричку болельщика запустили в октябре 2024 года, она ходила по расписанию матчей в Ярославле. Сам состав был тематически оформлен — в цветах ярославского клуба «Локомотив». Цены на билет начинались от 576 рублей, время в пути — 1 час 40 минут.

В Ярославле отменили электричку болельщика

Источник:

Маршруты ретропоезда были приостановлены в 2023 году. По этому поводу тогда сообщали, что отмена будет временной, пока ретросостав будет задействован для мероприятий в другом регионе.

ПО ТЕМЕ
Поезд Электричка Пригородный поезд Рыбинск Кострома Северная железная дорога
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