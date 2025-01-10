Из Ярославля отменили поезда по двум популярным направлениям

Из Ярославля отменили электричку болельщика и ретропоезд Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В 2025 году отменили поезда из Костромы и Рыбинска в Ярославль. Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе Северной железной дороги, речь идет о тематических составах — электричке болельщика и ретропоезде.

— Курсирование «Электрички болельщиков» было предусмотрено в транспортном заказе области до конца 2024 и не вошло в транспортный заказ 2025 года. Ретропоезд Ярославль — Рыбинск также не вошел в транспортный заказ, — пояснили 76.RU в пресс-службе Северной железной дороги.

Электричку болельщика запустили в октябре 2024 года, она ходила по расписанию матчей в Ярославле. Сам состав был тематически оформлен — в цветах ярославского клуба «Локомотив». Цены на билет начинались от 576 рублей, время в пути — 1 час 40 минут.

В Ярославле отменили электричку болельщика Источник: Телеграмма СЖД / Telegram









