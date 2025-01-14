«Ждем очередного скачка цен». Как повышение налогов отразится на жизни россиян

Заплатить налоги и спать спокойно получится не у всех Источник: Илья Бархатов / 74.RU











С 1 января 2025 года вступили в силу самые радикальные за много лет изменения в налоговом законодательстве России. Они затрагивают практически все налоги и налоговые режимы.

Одно из важнейших обсуждаемых изменений — то, что налогоплательщики на упрощенной системе налогообложения (УСН) будут теперь платить НДС. Это означает, что предприниматели, использующие УСН, должны будут исчислять, уплачивать и отчитываться по НДС так же, как и компании на общем режиме налогообложения. Бизнесу необходимо будет вести учет НДС, что потребует дополнительных затрат на бухгалтерию и отчетность.

Повышается ставка налога на прибыль. Кроме того, вводятся дополнительные меры, касающиеся определения налогооблагаемой базы и новых правил учета.

Для рядовых граждан, конечно, самое важное — это введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Это означает, что налог будет исчисляться по различным ставкам в зависимости от уровня дохода.

Для доходов до 2,4 миллиона рублей ставка остается на уровне 13%. При превышении этой суммы ставка увеличивается до 15%.

Налог на доходы с продажи имущества тоже вырос. Это заметят те, кто, например, продает квартиры: они также теперь должны будут платить налог по разным ставкам, 13 и 15%, в зависимости от стоимости продажи.

Выросли акцизы — и это тоже, конечно, отразится на всех. Кроме того, законодательство расширяет перечень подакцизных товаров. К ним теперь относятся: никотиновое сырье (в том числе смеси для вейпов) и спиртосодержащие лекарственные средства. Ждем повышения цен в табачных магазинах и аптеках.

Как подсчитали «Известия», 55 регионов решили ввести в 2025 году туристический налог. Его размер будет варьироваться в зависимости от региона, но однозначно будет повышаться до 2028 года. Подробности — в материале MSK1.RU.

Заметят не все?

Финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин считает, что последствия повышения налогов могут быть не такими ощутимыми.

— Напрямую на наши доходы повлияет повышение НДФЛ, но под повышенную ставку попадет лишь малая доля населения. Чтобы ставка выросла с прежних 13 до 15%, ваша зарплата должна быть выше 200 тысяч рублей. Налог на прибыль для бизнеса вырос с 20 до 25%. Скорее всего, это отразится в росте цен, но эффект также будет незначительным. Причин для роста инфляции у нас гораздо больше, поэтому вклад роста налога на прибыль на их фоне будет незаметным.

Абсолютно другая позиция у налогового консультанта Светланы Аркадьевой. Она, наоборот, ожидает серьезного роста цен.

— Мне, например, еще в ноябре, ссылаясь на налоговую реформу, предлагали приобрести программный продукт уже с 30-процентным повышением стоимости, — говорит Аркадьева. — Понятно, что любой бизнес существует с целью получения прибыли и сами предприниматели, конечно же, будут увеличивать цены на свои товары и услуги, но останутся ли они конкурентоспособными? Например, на рынке рядом с наиболее крупным предпринимателем, который просто вынужден увеличить стоимость своих товаров за счет роста своей налоговой нагрузки, будет стоять мелкий предприниматель, который имеет право применять специальный налоговый режим и, соответственно, может предложить покупателю более низкую стоимость своего товара.

Зарплаты в конвертах и рост цен

Еще один негативный эффект налоговой реформы описывает в беседе с MSK1.RU адвокат Игорь Ким, член Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека Москвы, — это рост теневой экономики.

— Желая сократить налогооблагаемую базу, недобросовестные работодатели и сотрудники будут намеренно занижать доход, чтобы сохранить минимальную ставку НДФЛ, — говорит Ким. — Проще говоря, это риск возвращения «зарплат в конвертах». И это также может отразиться и на зарплатах граждан, которые трудятся в сфере малого и среднего бизнеса.

— Ждем очередного скачка инфляции и снижения уровня жизни, — также полна пессимизма владелец и управляющий ООО «Бухгалтерский дом ТОБУ» Екатерина Зеленская. — Большая часть налоговых изменений отразится на конечной цене продукции. И всё это на фоне загадочной политики Центробанка, нацеленной на сжатие спроса ради борьбы с инфляцией.

— Борьба неэффективна?

— Сами видите. Инфляция будет расти уже потому, что рост цен в 2025 году неизбежен из-за увеличения налоговой нагрузки на бизнес. В некоторых сегментах бизнеса, что ранее применяли льготы на УСН, рост налогов будет в 3 раза! Эта доля незначительна, по уверениям правительства, всего 3% от общего числа фирм, применяющих УСН.

Вот только нам «забыли» указать, какую долю рынка эти 3% компаний покрывают и где нам быстрее всего ожидать повышения цен.

По итогу что мы сейчас имеем: кредиты недоступны в силу запредельной дороговизны. У бизнеса нет такой нормы прибыли, при которой можно отдать банку 25–40% годовых, — объясняет Зеленская. — Это значит, что у компаний нет ресурсов для развития и нет возможности увеличивать предложение, что должно снижать цены для потребителей, то есть они будут расти.