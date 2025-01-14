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Без крова остались 13 детей: в МЧС назвали причину пожара в доме в Ярославской области

Квартиры покрылись копотью, часть стен сгорела

472
2 комментария

В Ростове Великом выгорел многоквартирный дом

Источник:

Известна предварительная причина пожара в многоквартирном доме в Ростове Великом Ярославской области. Напомним, двухэтажное здание на улице Декабристов вспыхнуло утром 13 января, из него эвакуировали 13 детей и 7 взрослых.

— Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Ростове. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети, — сообщили в пресс-службе регионального управления.

По уточненной информации, спасатели завершили работать примерно в два часа ночи. Огонь уничтожил кровлю на площади 225 квадратных метров, а также повредил строение на той же площади. Судя по кадрам, в доме выгорели перекрытия и мебель.

Возгорание тушили 25 спасателей на восьми спецмашинах. В ЧП никто не пострадал.

— Администрация городского поселения Ростов держит связь с пострадавшими и готова оказать помощь, — сообщал глава городского поселения Сергей Тихомиров.

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По данным местных властей, в 8-квартирном доме проживали восемь семей. Одна из них обратилась с заявлением на предоставление маневренного фонда, остальные временно остановились у родственников. После пожара в городе развернули пункт временного размещения.

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Ростов Великий Пожар в многоквартирном доме Причина пожара МЧС
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Комментарии
3
Гость
44 минуты
главное что теперь Ростов Великий а так денег нет на нас но вы держитесь
Гость
45 минут
в Мытищах мэрия подарила огромную квартиру многодетному эмигранту из братской мусульманской страны в своих соцсетях он сказал что любого убъёт за флаг своей исторической Родины и свою веру на вопрос почему огромную квартиру дали именно ему в мэрии не ответили это всё происходит по плану по которому всё идёт уже много лет, порадуемся и поаплодируем, завтра на работу нам! не забудьте платить налоги за счастье жить здесь и рожайте побольше налогоплательщиков!
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