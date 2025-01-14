Без крова остались 13 детей: в МЧС назвали причину пожара в доме в Ярославской области

Известна предварительная причина пожара в многоквартирном доме в Ростове Великом Ярославской области. Напомним, двухэтажное здание на улице Декабристов вспыхнуло утром 13 января, из него эвакуировали 13 детей и 7 взрослых.
— Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Ростове. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети, — сообщили в пресс-службе регионального управления.
По уточненной информации, спасатели завершили работать примерно в два часа ночи. Огонь уничтожил кровлю на площади 225 квадратных метров, а также повредил строение на той же площади. Судя по кадрам, в доме выгорели перекрытия и мебель.
Возгорание тушили 25 спасателей на восьми спецмашинах. В ЧП никто не пострадал.
— Администрация городского поселения Ростов держит связь с пострадавшими и готова оказать помощь, — сообщал глава городского поселения Сергей Тихомиров.
По данным местных властей, в 8-квартирном доме проживали восемь семей. Одна из них обратилась с заявлением на предоставление маневренного фонда, остальные временно остановились у родственников. После пожара в городе развернули пункт временного размещения.