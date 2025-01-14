Без крова остались 13 детей: в МЧС назвали причину пожара в доме в Ярославской области

В Ростове Великом выгорел многоквартирный дом Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / Telegram











Известна предварительная причина пожара в многоквартирном доме в Ростове Великом Ярославской области. Напомним, двухэтажное здание на улице Декабристов вспыхнуло утром 13 января, из него эвакуировали 13 детей и 7 взрослых.

— Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Ростове. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети, — сообщили в пресс-службе регионального управления.

По уточненной информации, спасатели завершили работать примерно в два часа ночи. Огонь уничтожил кровлю на площади 225 квадратных метров, а также повредил строение на той же площади. Судя по кадрам, в доме выгорели перекрытия и мебель.

Возгорание тушили 25 спасателей на восьми спецмашинах. В ЧП никто не пострадал.

— Администрация городского поселения Ростов держит связь с пострадавшими и готова оказать помощь, — сообщал глава городского поселения Сергей Тихомиров.

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