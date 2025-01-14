«Ответ несет собственник»: в МЧС назвали причину пожара в ярославском туристическом комплексе

13 января в Переславле-Залесском сгорела популярная среди туристов блинная Источник: читатель 76.RU











Замначальника ярославского управления МЧС России Сергей Борковский назвал предварительную причину пожара в кафе «Блинная» в Переславле-Залесском Ярославской области. По данным спасателя, на втором этаже, где изначально появился огнь, не было пожарной сигнализации.

— Предварительной причиной возникновения пожара является нарушение правил условий и эксплуатации, подчеркиваю, самодельной сушильной камеры, расположенной в производственном помещении на втором этаже, — сообщили в МЧС 14 января.

Кроме того, на следующий день после пожара выяснилось, что в здании были нарушены требования пожарной безопасности.

Кафе находится на улице Кузнечной, 43а и входит в состав популярного туристического комплекса «Дом Берендея», который принадлежит ярославскому бизнесмену, ремесленнику Сергею Сергееву.

В сгоревшей блинной в Переславле не было пожарной сигнализации Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / Telegram

— На втором этаже здания отсутствует пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, что способствовало позднему обнаружению пожара и сообщения о пожаре. Отсутствие противопожарной двери в противопожарной стене способствовало быстрому распространению пожара по второму этажу здания, — озвучил нарушения Сергей Борковский. — В соответствии со статьей 38 ФЗ «О пожарной безопасности», ответ за нарушение требований пожарной безопасности несет собственник имущества.

Напомним, пожар в блинной начался около трех часов дня 13 января. Первые языки пламени показались на втором этаже, затем огонь быстро перекинулся на кровлю. Пожар закончили тушить около часа ночи, здание полностью выгорело. Обошлось без пострадавших.

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