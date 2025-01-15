Толпы полицейских и митингующих: в Южной Корее после долгих попыток арестовали президента. Кадры

Перед резиденцией собрались толпы людей Источник: shot_shot / T.me

В Южной Корее арестовали президента Юн Сок Ёля. Политика задержали в его резиденции в Сеуле. Причина — введение им военного положения в прошлом месяце. Президента вывезли в сопровождении конвоя.

Арест временно отстраненного, но действующего президента произошел впервые в истории Южной Кореи. Ранее Юн Сок Ёля уже пытались задержать, однако этому препятствовали служба безопасности и военные. Политик неделями скрывался в резиденции Ханнам-дон и не выходил на улицу.

Для ареста силовики использовали стремянки, чтобы залезть в окна здания. Между сторонниками президента и полицией происходили стычки. Перед резиденцией собралось множество людей, они выкрикивают лозунги в поддержку политика.

Управление по расследованию коррупции и полиция расследуют, было ли объявление Юном военного положения 3 декабря попыткой мятежа и политического переворота в стране.

В начале декабря президент Южной Кореи объявил о введении военного положения. Юн Сок Ёль провел экстренное совещание, после которого заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. После введения военного положения приостановили работу парламента и всех партий.

Президент Юн Сок Ёль вечером 3 декабря объявил в стране военное положение, из-за чего парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент. После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Военные и полиция попытались заблокировать парламент, но депутаты смогли собраться и принять резолюцию об отмене военного положения. Этому решению противостоять президент не мог.