«Что вы с нами делаете?»: в ярославском магазине обустроили уголок из СССР

В «Пятерочке» на улице Кардовского в Переславле-Залеском открылся портал в СССР Источник: Екатерина Работникова











В магазине «Пятерочка» в Переславле-Залесском Ярославской области сделали своим покупателям необычный подарок на Новый год — обустроили фотозону в виде советской квартиры. На площадке, свободной от полок с товарами, поставили стол, советский сервант, желтый торшер. Интерьер украсили коврами, советскими накидками на мебель. Поставили музыкальный проигрыватель, старый телефон и, конечно, елку.

Необычный уголок появился еще в конце ноября 2024 года. Фотографии из магазина тут же разлетелись по соцсетям. Их постили даже федеральные паблики.

Такую необычную фотозону придумали работники магазина Источник: Екатерина Работникова











Нам удалось связаться с работниками «Пятерочки» и узнать, кому пришла такая неординарная идея и что будет с фотозоной дальше.

— Это идея сотрудников магазина. Интересные фотозоны на Новый год мы делаем уже не в первый раз. В прошлом году была печка. В этот раз решили обустроить квартиру из 90-х. Но по факту получилось, что вещи собрались и из 80-х, и из 70-х годов, — рассказала порталу директор магазина Ольга Богданова.

В интерьере собрались вещи из СССР и 90-х годов Источник: Екатерина Работникова

Вещи для фотозоны искали сами сотрудники. Что-то купили на сайте бесплатных объявлений, что-то пособирали по родственникам. Потратили 11 тысяч рублей личных денег. Зато теперь у покупателей масса эмоций.

— Видно, что наша фотозона очень трогает людей. Особенно пожилых и среднего возраста, которые застали те времена. Многие буквально замирали около этого уголка. У некоторых на глазах появлялись слезы. Видимо, в этот момент возникали какие-то воспоминания из прошлого. Люди говорили: «Что же вы с нами делаете!» — поделилась Ольга Богданова.

Какой же советский интерьер без ковров Источник: Екатерина Работникова











В магазине отметили, что благодаря инсталляции и количество покупателей прибавилось. Многим захотелось прийти и лично полюбоваться результатом творчества

— Хотелось сделать красиво. И у нас это получилось! — гордятся результатам работники.

В фотозоне множество предметов из прошлого Источник: Екатерина Работникова

Сотрудники магазина всё нашли сами Источник: Екатерина Работникова

Необычную фотозону оставят в магазине Источник: Екатерина Работникова