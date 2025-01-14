«Что вы с нами делаете?»: в ярославском магазине обустроили уголок из СССР

В магазине «Пятерочка» в Переславле-Залесском Ярославской области сделали своим покупателям необычный подарок на Новый год — обустроили фотозону в виде советской квартиры. На площадке, свободной от полок с товарами, поставили стол, советский сервант, желтый торшер. Интерьер украсили коврами, советскими накидками на мебель. Поставили музыкальный проигрыватель, старый телефон и, конечно, елку.
Необычный уголок появился еще в конце ноября 2024 года. Фотографии из магазина тут же разлетелись по соцсетям. Их постили даже федеральные паблики.
Нам удалось связаться с работниками «Пятерочки» и узнать, кому пришла такая неординарная идея и что будет с фотозоной дальше.
— Это идея сотрудников магазина. Интересные фотозоны на Новый год мы делаем уже не в первый раз. В прошлом году была печка. В этот раз решили обустроить квартиру из 90-х. Но по факту получилось, что вещи собрались и из 80-х, и из 70-х годов, — рассказала порталу директор магазина Ольга Богданова.
Вещи для фотозоны искали сами сотрудники. Что-то купили на сайте бесплатных объявлений, что-то пособирали по родственникам. Потратили 11 тысяч рублей личных денег. Зато теперь у покупателей масса эмоций.
— Видно, что наша фотозона очень трогает людей. Особенно пожилых и среднего возраста, которые застали те времена. Многие буквально замирали около этого уголка. У некоторых на глазах появлялись слезы. Видимо, в этот момент возникали какие-то воспоминания из прошлого. Люди говорили: «Что же вы с нами делаете!» — поделилась Ольга Богданова.
В магазине отметили, что благодаря инсталляции и количество покупателей прибавилось. Многим захотелось прийти и лично полюбоваться результатом творчества
— Хотелось сделать красиво. И у нас это получилось! — гордятся результатам работники.
Новогодний интерьер оставят до Крещения. Но совсем разбирать фотозону не будут. Сотрудники решили сохранить ее и украшать к другим праздникам. Уже думают, как преобразить уголок к Масленице и другим важным датам календаря.