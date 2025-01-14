Укатила в лес: телеведущая Елена Летучая показала кадры со сказочного семейного отдыха

Известная телеведущая из Ярославля, 46-летняя Елена Летучая, показала сказочные кадры с отдыха в морозной Карелии. Туда она отправилась с мужем — 48-летним Юрием Анашенковым.
— Фотокарточки из любимой Карелии. Скидываю вам фотоотчет идеальных январских каникул, по моему мнению, — подписала счастливые кадры с семейного отпуска Елена Летучая.
Кто такая Елена Летучая?
Елена Летучая — журналист, ведущая, продюсер, художественный руководитель высшей школы телевидения «Останкино». Родилась 5 декабря 1978 года в Ярославле в семье инженеров-строителей. Когда Елене было 8, она вместе с родителями переехала в город Тынду Амурской области на строительство Байкало-Амурской магистрали. По образованию Летучая — финансист. И даже несколько лет работала по специальности. Но в 2008 году решила порвать с финансовой деятельностью и поступила в школу телевидения «Останкино» на специальность «телерадиоведущая». В 2010 году, окончив учебу, начала работать на телевидении. Попробовала себя в разных проектах.
Популярность Елене принесла программа «Ревизорро» (16+) на телеканале «Пятница!», где она проверяла качество услуг заведений. До 2017 года Летучая также была продюсером развлекательного телеканала. Сейчас она работает с другими проектами.
Елена замужем за предпринимателем Юрием Анашенковым, у которого двое детей от предыдущих браков. Пара поженилась в августе 2016 года на греческом острове Санторини. Собственных детей у ведущей нет. Увлечения Елены — рисование, серфинг, йога, верховая езда, бег, роликовые коньки, горные лыжи. Кроме того, ярославна много путешествует.
Елену Летучую можно назвать любительницей путешествий. Телеведущая часто ездит на курорты и рассказывает о своих перемещениях в соцсетях. За 2024 год звезда несколько раз ездила на Мальдивы. Поделилась с подписчиками путешествием в «лучший город» на Земле, а в свой день рождения вывезла маму на дорогой курорт на райских островах.
Если из рабочих поездок Елена часто делится фото и видео, то семейные вылазки с мужем телеведущая чаще всего оставляет за кадром. Эта поездка в Карелию стала исключением. Летучая поделилась с подписчиками фото с мужем и подписала его философской фразой:
— Суть любви не в том, чтобы ограничивать человека, а в том, чтобы дать ему полную свободу и наслаждаться тем, что каждый день он выбирает тебя.
Ранее мы публиковали обзор мест, где ярославские звезды провели январские каникулы. Подробнее — читайте в этом материале.