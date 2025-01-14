Вы книжный червь или дальше «Лукоморья» не читали? Сложный тест по литературе

Мы искренне завидуем людям, которые уверяют, что прочитывают за год не один десяток книг. К ним у нас один вопрос: откуда вы берете столько времени? (Напишите в комментариях, пожалуйста). Для всех остальных у нас есть сразу 11 вопросов. Они проверят, насколько вы и книги — два разных берега. Далеко ходить, впрочем, не стали. Для начала проверим, помните ли вы школьную программу, а в следующий раз повысим сложность.