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Криминал «Накинулись из-за замечания»: появилось полное видео избиения мужчины в Рыбинске

«Накинулись из-за замечания»: появилось полное видео избиения мужчины в Рыбинске

Происшествие попало на уличные камеры наблюдения

731
8 комментариев

Двое напали на мужчину в Рыбинске

Источник:

В соцсетях выложили полное видео нападения двух молодых людей на мужчину в Рыбинске. Происшествие случилось в ночь на 14 января у жилого дома на улице Моторостроителей. Произошедшее зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.

На кадрах с них видно, что двое молодых людей припарковали автомобиль на тротуаре у одного из подъездов. Проходившему мимо мужчине это явно не понравилось. На кадрах видно, что он эмоционально жестикулирует и, видимо, что-то говорит нарушителям правил парковки. А те после непродолжительного диалога набрасываются на него.

— Двое избили пожилого мужчину за то, что он им сделал замечание за музыку из машины ночью и то, что на тротуаре их «ведро» стояло! — пишут в постах.

Один из хулиганов толкнул мужчину так, что тот упал на лестницу у подъезда. Мужчина в ответ что-то кинул в машину обидчиков, а те выскочили и избили его.

Полное видео избиения мужчины в Рыбинске

Источник:

Местные жители считают, что один из нападавших — житель этого же дома. По их словам, хулигану всего 19 лет.

— Алкоголик, дебошир, неадекват, — охарактеризовал его в беседе с корреспондентом 76.RU один из жильцов.

Люди надеются, что нападавших накажут.

— Такие должны быть изолированы от общества. Они сегодня на старика напали, а завтра — на женщину с ребенком? — возмутился жилец дома.

Напомним, полиция начала проверку по информации, размещенной в соцсетях.

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Комментарии
8
Гость
1 час
Такие граждане есть не только ведь, Рыбинске, это не люди)))
Гость
1 час
Два петуха гуляли ночью, но смелый дед их потревожил.
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