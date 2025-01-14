«Накинулись из-за замечания»: появилось полное видео избиения мужчины в Рыбинске

Двое напали на мужчину в Рыбинске Источник: камеры «Ател»











В соцсетях выложили полное видео нападения двух молодых людей на мужчину в Рыбинске. Происшествие случилось в ночь на 14 января у жилого дома на улице Моторостроителей. Произошедшее зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.

На кадрах с них видно, что двое молодых людей припарковали автомобиль на тротуаре у одного из подъездов. Проходившему мимо мужчине это явно не понравилось. На кадрах видно, что он эмоционально жестикулирует и, видимо, что-то говорит нарушителям правил парковки. А те после непродолжительного диалога набрасываются на него.

— Двое избили пожилого мужчину за то, что он им сделал замечание за музыку из машины ночью и то, что на тротуаре их «ведро» стояло! — пишут в постах.

Один из хулиганов толкнул мужчину так, что тот упал на лестницу у подъезда. Мужчина в ответ что-то кинул в машину обидчиков, а те выскочили и избили его.

Полное видео избиения мужчины в Рыбинске Источник: камеры «Ател»

Местные жители считают, что один из нападавших — житель этого же дома. По их словам, хулигану всего 19 лет.

— Алкоголик, дебошир, неадекват, — охарактеризовал его в беседе с корреспондентом 76.RU один из жильцов.

Люди надеются, что нападавших накажут.

— Такие должны быть изолированы от общества. Они сегодня на старика напали, а завтра — на женщину с ребенком? — возмутился жилец дома.