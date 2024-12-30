Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте

Работа на Севере и так не из легких, а праздновать праздник на месторождении — совсем уж грустно Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Пока вся страна отдыхает, они работают — о ком это? О врачах, пожарных, полицейских и, конечно, нефтяниках. Добыча не останавливается даже в канун Нового года, но и суровым вахтовикам хочется праздника.



Наши коллеги из 72.RU спросили нефтяника, работающего вахтами в ХМАО, как проходит торжество на месторождении, часто ли приходится работать в праздничные выходные и есть ли у этого плюсы.

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Работа в лютые холода

Я работаю вахтами около шести лет, и за это время три-четыре раза точно праздновал Новый год на месторождении. График выстроен примерно так, что в один год ты отдыхаешь в конце декабря, а в другой работаешь. Но бывает и еще такое, что работа может заканчиваться чуть ли не 30–31 декабря, но в эти дни машина за тобой может и не приехать, и ты уедешь только в январе.

Насколько мне известно, во многих компаниях есть негласное правило, что в Новый год можно не работать. У нас, к сожалению, не так: если у бригады идет бурение, работа не прерывается, чтобы не влипнуть ни в какую аварию.

Сказочная зима зачастую сочетается с лютыми морозами Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Например, у нас была ситуация: 31 декабря, я работаю в дневную смену. Погода — −50 градусов, и у нас по идее даже должны были отменить работы, но официальной сводки об отмене не было. А потом сломался гидравлический шланг на инструменте, и нам пришлось экстренно всё поднимать.

Сменщики, которые вышли после нас, благополучно отдыхали из-за аварии, отлично провели время, отпраздновали. А мы на следующий день вышли, как обычно. В общем, как понимаете, бывает по-разному.

Новогодний стол в тайге

Вагончики мы никак не украшаем, но это не запрещено. Зато наряжаем столовую всякими новогодними штуками, так как там ты бываешь по три раза в день. Я лично принимал участие в этом, потому что и на работе хочется какого-то праздничного настроения. И вот как-то так мы его себе создаем.

Ставить елку? Не, не ставим. Может, где-то будет стоять маленькая пластиковая, но не более.

Если на вахте попадется хорошая повариха, она старается в праздничный день нас порадовать, что-нибудь интересненькое приготовить. Например, в прошлом году нам приготовили запеченную курочку и огромный-огромный торт, на каждом кусочке которого было написано кремом «С 2024 годом». Во-первых, вкусно, во-вторых, очень приятно.

На работе тоже хочется праздника Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Но мы и сами готовим тоже. Мужики привозят кто что может: сало, морепродукты. Мы, помню, как-то делали буржуйский салат: красная рыба, креветки, икра и еще какие-то ингредиенты, не помню уже.

И конечно, люди пьют. Это запрещено, но у нас с запретами попроще из-за удаленности от цивилизации. Можно было бы сказать, что это сказывается на работе, но это на самом деле не так. Потому что те, кто привык принимать алкоголь на работе, в праздничные дни пьют так же, как обычно. Это уже превращается в обыденность.

Пробили куранты — все на телефон

Все ведь хотят быть с близкими в Новый год, в этом вся магия праздника. Люди готовятся заранее, выбирают подарки, ходят в гости друг к другу. А тут-то нет такого. Поэтому ночь выглядит примерно так: посидели, как-то отпраздновали попутно, а после курантов разошлись по вагончику и сидим на телефоне. Кто-то женам, детям звонит, кто-то девушкам, кто-то друзьям.

Нефтяники создают праздник своими силами Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Конечно, есть грустинка небольшая: такой праздник, а ты не дома. Но все понимают прекрасно, что ты туда едешь деньги зарабатывать. Кстати, нефтяники по праздникам больше не зарабатывают, такого нет.

Плюсы есть?

Неожиданно, но есть. В январе приходит жирная квартальная премия — как еще одна целая зарплата. Такая вот плата за работу на выходных. К тому же Новый год на работе — это экономия.

Подарки я, конечно, самым близким дарю. Особенно если девушка, например, говорит, что приготовила для меня что-нибудь крутое, и мне тоже хочется, чтобы она получила подарочек от меня. Та же история и с друзьями.

Но вот сам праздник отнимает гораздо больше трат, когда ты дома. Поэтому есть возможность сэкономить: когда ты на вахте, новогодние расходы ощутимо сокращаются.