НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, снег с дождем

ощущается как -5

7 м/c,

ю-з.

 739мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Толпы в магазинах
Афиша на 30 декабря
Повысятся тарифы ЖКХ
Ограничили продажу бензина
Хлопки в Ярославле
Концерты в январе
График работы ПВЗ
Подорожает проезд
Вредные новогодние блюда
Работа Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте

Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте

Это тяжело, но есть и неожиданные плюсы

229
2 комментария

Работа на Севере и так не из легких, а праздновать праздник на месторождении — совсем уж грустно

Источник:

Пока вся страна отдыхает, они работают — о ком это? О врачах, пожарных, полицейских и, конечно, нефтяниках. Добыча не останавливается даже в канун Нового года, но и суровым вахтовикам хочется праздника.

Наши коллеги из 72.RU спросили нефтяника, работающего вахтами в ХМАО, как проходит торжество на месторождении, часто ли приходится работать в праздничные выходные и есть ли у этого плюсы.

Работа в лютые холода

Я работаю вахтами около шести лет, и за это время три-четыре раза точно праздновал Новый год на месторождении. График выстроен примерно так, что в один год ты отдыхаешь в конце декабря, а в другой работаешь. Но бывает и еще такое, что работа может заканчиваться чуть ли не 30–31 декабря, но в эти дни машина за тобой может и не приехать, и ты уедешь только в январе.

Насколько мне известно, во многих компаниях есть негласное правило, что в Новый год можно не работать. У нас, к сожалению, не так: если у бригады идет бурение, работа не прерывается, чтобы не влипнуть ни в какую аварию.

Сказочная зима зачастую сочетается с лютыми морозами

Источник:

Например, у нас была ситуация: 31 декабря, я работаю в дневную смену. Погода — −50 градусов, и у нас по идее даже должны были отменить работы, но официальной сводки об отмене не было. А потом сломался гидравлический шланг на инструменте, и нам пришлось экстренно всё поднимать.

Сменщики, которые вышли после нас, благополучно отдыхали из-за аварии, отлично провели время, отпраздновали. А мы на следующий день вышли, как обычно. В общем, как понимаете, бывает по-разному.

Новогодний стол в тайге

Вагончики мы никак не украшаем, но это не запрещено. Зато наряжаем столовую всякими новогодними штуками, так как там ты бываешь по три раза в день. Я лично принимал участие в этом, потому что и на работе хочется какого-то праздничного настроения. И вот как-то так мы его себе создаем.

Ставить елку? Не, не ставим. Может, где-то будет стоять маленькая пластиковая, но не более.

Если на вахте попадется хорошая повариха, она старается в праздничный день нас порадовать, что-нибудь интересненькое приготовить. Например, в прошлом году нам приготовили запеченную курочку и огромный-огромный торт, на каждом кусочке которого было написано кремом «С 2024 годом». Во-первых, вкусно, во-вторых, очень приятно.

На работе тоже хочется праздника

Источник:

Но мы и сами готовим тоже. Мужики привозят кто что может: сало, морепродукты. Мы, помню, как-то делали буржуйский салат: красная рыба, креветки, икра и еще какие-то ингредиенты, не помню уже.

И конечно, люди пьют. Это запрещено, но у нас с запретами попроще из-за удаленности от цивилизации. Можно было бы сказать, что это сказывается на работе, но это на самом деле не так. Потому что те, кто привык принимать алкоголь на работе, в праздничные дни пьют так же, как обычно. Это уже превращается в обыденность.

Пробили куранты — все на телефон

Все ведь хотят быть с близкими в Новый год, в этом вся магия праздника. Люди готовятся заранее, выбирают подарки, ходят в гости друг к другу. А тут-то нет такого. Поэтому ночь выглядит примерно так: посидели, как-то отпраздновали попутно, а после курантов разошлись по вагончику и сидим на телефоне. Кто-то женам, детям звонит, кто-то девушкам, кто-то друзьям.

Нефтяники создают праздник своими силами

Источник:

Конечно, есть грустинка небольшая: такой праздник, а ты не дома. Но все понимают прекрасно, что ты туда едешь деньги зарабатывать. Кстати, нефтяники по праздникам больше не зарабатывают, такого нет.

Плюсы есть?

Неожиданно, но есть. В январе приходит жирная квартальная премия — как еще одна целая зарплата. Такая вот плата за работу на выходных. К тому же Новый год на работе — это экономия.

Подарки я, конечно, самым близким дарю. Особенно если девушка, например, говорит, что приготовила для меня что-нибудь крутое, и мне тоже хочется, чтобы она получила подарочек от меня. Та же история и с друзьями.

Но вот сам праздник отнимает гораздо больше трат, когда ты дома. Поэтому есть возможность сэкономить: когда ты на вахте, новогодние расходы ощутимо сокращаются.

До этого мы публиковали колонку вахтовика с доходом 300 тысяч рублей. Он рассказал, хватает ли ему этих денег на все свои планы и хотелки. А еще мы пообщались с девушкой, которая работает на вахте и нередко сталкивается с сексизмом — вот ее история.

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Вахтовики Вахтовая работа Нефтегазовая отрасль Работа в Тюмени
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
49 минут
а мог настоящую мужскую высокооплачиваемую работу на СВ0 в почестях бы уже был
Гость
44 минуты
Дома для русских людей работы за достойные деньги НЕТ 😡👊 это противоречит плану по которому всё идёт
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Делайте так и будете стройняшкой. Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год
Марина Лубешко
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Виктория Федорова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление