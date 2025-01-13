Унесли на носилках: в Ярославской области школьница попала под колеса иномарки

Вечером в понедельник, 13 января, в Переславле-Залесском Ярославской области школьница попала под колеса автомобиля. Кадры с места аварии появились в соцсетях.
— Девочку сегодня сбили, около Парка Победы, — пишут очевидцы в группе «Переславль Live».
Как уточнили в полиции, в аварии пострадала 12-летняя школьница. Пострадавшую госпитализировали.
— Около 16:55 на улице Маяковского произошло ДТП: по предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем «Рено», совершил наезд на девочку. Пешеход доставлена в медицинское учреждение, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.
За рулем французской иномарки был 59-летний автомобилист.
На видео, снятое очевидцами, попал момент, как пострадавшую на носилках погружали в карету скорой помощи.