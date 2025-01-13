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Происшествия Унесли на носилках: в Ярославской области школьница попала под колеса иномарки

Унесли на носилках: в Ярославской области школьница попала под колеса иномарки

В полиции рассказали подробности ДТП

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2 комментария

В Ярославской области на пешеходе сбили девочку

Источник:

Вечером в понедельник, 13 января, в Переславле-Залесском Ярославской области школьница попала под колеса автомобиля. Кадры с места аварии появились в соцсетях.

— Девочку сегодня сбили, около Парка Победы, — пишут очевидцы в группе «Переславль Live».

Как уточнили в полиции, в аварии пострадала 12-летняя школьница. Пострадавшую госпитализировали.

Пострадавшую с места аварии увезли на скорой

Источник:

— Около 16:55 на улице Маяковского произошло ДТП: по предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем «Рено», совершил наезд на девочку. Пешеход доставлена в медицинское учреждение, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

За рулем французской иномарки был 59-летний автомобилист.

На видео, снятое очевидцами, попал момент, как пострадавшую на носилках погружали в карету скорой помощи.

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ДТП Авария Переславль-Залесский Сбили школьницу
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Комментарии
2
Гость
2 часа
Когда у нас автомобили перестанут называть иномарками!
Гость
2 часа
Пишите через сколько часов приехала скорая помощь
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