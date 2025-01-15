«Как вы смеете!» В Ярославской области разгорелся скандал из-за уборки школы

Ремонт школы № 6 в Переславле Источник: Администрация Переславля-Залесского / Vk.com











В Переславле-Залесском Ярославской области разгорелся скандал вокруг капитального ремонта школы № 6, которая входит в «Образовательный комплекс № 1».

11 января местная администрация сообщила, что здание учебного заведения готовят к открытию. В этом же посте власти отметили, что для уборки помещений были привлечены клининговые компании.

— В настоящее время идет приемка выполненных работ, в ходе которой подрядчик устраняет выявленные замечания. Ввиду полной замены систем водоснабжения необходимо провести лабораторные исследования воды, результаты которых будут известны в течение следующей недели. <…> Для уборки помещений подрядчиком привлечены клининговые компании, — сообщили в администрации.

Тут-то и возник конфликт. Переславцы возмутились: мол, как это убирался клининг, если родители школьников лично приходили 11 января в школу на уборку классов.

— Как вы смеете называть учителей и родителей клининговой компанией?! — пишет под постом переславской администрации Юлия Корниенко.

— Какие клининговые компании? Родители сами ходят отмывать классы своим детям, — добавила Ирина Евгеньевна.

Как рассказала в беседе с 76.RU Ирина, школу должны были открыть после ремонта 13 января 2025-го. За несколько дней до этого классная руководительница ребенка Ирины попросила прийти и помочь с уборкой. Ирина вместе с другими мамами весь день 11 января вычищали помещения школы от строительного мусора и пыли.

На следующий день, 12 января, в группе администрации Переславля-Залесского появились кадры из школы, на которых запечатлены сотрудники, убирающие помещения учебного заведения. Судя по надписи на их футболках, это были специалисты клининговой службы.

Как объяснили 76.RU в пресс-службе администрации Переславля-Залесского, к уборке школы были привлечены и родители учеников, и клининговая компания.

— Объем работ очень велик, и я благодарю родителей и педагогов за большую помощь в этой работе. Подрядчик задействовал клининг, но ваш труд значительно ускорил наведение порядка, — написал у себя в соцсетях глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий.