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Дороги и транспорт «Износ более 90%»: власти рассказали, в каком состоянии в Ярославле троллейбусы

«Износ более 90%»: власти рассказали, в каком состоянии в Ярославле троллейбусы

Ждать ли новую технику

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Троллейбусы в Ярославле

Источник:

Ярославские власти сообщают, что износ троллейбусов в городе составляет более 90%. Об этом написали в пресс-службе мэрии в ответ на просьбу ярославны заменить в городе электротранспорт.

— Износ подвижного состава составляет 91%, у некоторых троллейбусов износ близок к 100%, — сообщили в мэрии 10 января.

В городской администрации добавили, что подали заявку в Министерство транспорта РФ на 32 новых троллейбуса для Ярославля. В беседе с 76.RU директор «Яргорэлектротранса» подтвердил, что у предприятия есть проблемы с износом транспорта.

— В 2024 году к нам в парк поступило девять новых троллейбусов. Безусловно, этого недостаточно, учитывая, что на протяжении последних 4–5 лет подвижной состав не обновлялся должным образом. Как минимум, необходимо в год приобретать по 15 единиц техники, чтобы снизить процент износа, — сообщил глава «ЯрГЭТ» Денис Пырлог.

По словам главы «Яргорэлектротранса», для того чтобы решить проблемы с износом электротранспорта в Ярославле, необходимо заменить не менее 40 машин.

— На сегодняшний день в Ярославле эксплуатируются 23 троллейбуса со сроком службы 17 лет. Безусловно, это уже достаточно серьезный возраст, и мы предпринимаем сейчас все меры для того, чтобы обновить подвижный состав. Необходимо поменять порядка 40–45 троллейбусов, — рассказал Денис Пырлог.

Ранее стало известно о нехватке водителей троллейбусов. Подробнее — читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Троллейбусы Электротранспорт ЯрГЭТ Износ транспорта
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