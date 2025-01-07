«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас

Волонтеры покупают инвентарь и еду за свой счет Источник: волонтер Дарья / Личный архив











Дарья из Тюменской области. Она отправилась на помощь жителям Анапы, как только узнала о произошедшем там разливе мазута. Дарья находится на одном из пляжей неподалеку от Бугазской косы и с другими волонтерами собирает нефтепродукт и спасает пострадавших птиц и животных. Она честно рассказала 72.RU обо всем, что происходит на побережье Анапы прямо сейчас. Далее — от первого лица.

Дарья

Это мое самое родное, любимое, теплое море!

Решение о том, что поеду сюда в ближайшее время, приняла сразу, как увидела все эти новости. Я была в диком шоке — смотрела видео, плакала, потому что понимала, что будет дальше: мертвые рыбы, дельфины, птицы.

Я все свое детство провела на этом побережье, это мое самое родное, самое любимое, самое теплое море! Я и ребенка своего вожу туда теперь — говорю это и будто снова сейчас заплачу. Оно меня всегда спасало в трудные моменты, поэтому я приехала сюда.

Дарья поделилась тяжелыми кадрами с пляжа Источник: Кристина Полевая / Городские медиа

Нахожусь в Витязево, работаю на пляже ближе к Бугазской косе, но загрязнения устраняют по всему побережью. Есть места, куда тяжело добраться, и муниципального транспорта никакого нет.

Здесь тысячи человек, работа найдется для каждого

В Анапе существует несколько волонтерских штабов: по спасению и мойке птиц, уборке мазута с пляжа, реабилитационный центр для животных, штаб по поиску и ловле птиц. В них нужно зарегистрироваться, если приехал помогать. Там же можно получить необходимый инвентарь. Здесь тысячи человек, и работа найдется для каждого.

По поводу инвентаря: все это закупается на деньги фондов и других волонтеров. Есть люди, которые просто покупают нужное на Ozon или Wildberries и заказывают доставку как можно ближе к штабам. Оттуда местные волонтеры забирают инвентарь. От администрации особо помощи нет, но себе сами как-то помогают.

Волонтеры работают с утра и до темноты Источник: волонтер Дарья / Личный архив

Однако после введения чрезвычайной ситуации федерального масштаба здесь появилось очень много техники, на пляжах работают сотрудники МЧС, службы спасения и других ведомственных служб.

Идут штормы. После каждого на берег выбрасывает жидкий мазут и мертвых животных

Работы на пляже начинаются в восемь утра, а расходятся люди, только когда становится совсем темно — техника уже не работает, и совсем ничего не видно. А вот штабы по поиску и мойке птиц работают круглосуточно — там люди меняют друг друга. Так сделано, потому что ночью ловить животных, не навредив им, удобнее — они из-за фонариков ничего не видят, отчего их легче схватить.

Некоторых птиц удается спасти Источник: волонтер Дарья / Личный архив

Ночью набирают самые крупные партии птиц. Прошлой ночью привезли тысячи, и люди их мыли просто на улицах, потому что в домах не было места.

Мы же собираем огромное количество мешков, которые потом вывозят с пляжа на какой-то полигон. Самая большая беда в том, что идут штормы, и после каждого на берег выбрасывает жидкий мазут и мертвых животных. Люди целый день убирают локацию, а с утра приходят — и все снова черное. Естественно, это очень тяжело.

На берег выбрасывает тысячи мертвых животных Источник: Волонтер Дарья / Личный архив

Такого масштаба, как при первом выбросе, уже нет, но легче не становится. Например, сегодня я целый день была на одном участке, убирала после каждой волны — все новый и новый мазут. Можно даже не отходить — просто копай, копай, копай и собирай мешки бесконечно.

Мазут на песочных пляжах Анапы Источник: волонтер Дарья / Личный архив











Приехали мы сюда за свой счет

Сколько мы здесь встречаем местных жителей, каждый спрашивает почему-то, размещают ли нас бесплатно где-нибудь, кормят ли, за чей счет мы приехали помогать.

Волонтеры помогают себе сами, как могут Источник: волонтер Дарья / Личный архив Источник: волонтер Дарья / Личный архив

Так вот, отвечаю: приехали мы сюда за свой счет, жилье снимаем сами и едим тоже за свои деньги. Немного кормят в штабах, где идет уборка пляжа, есть помещения, переоборудованные под столовые. В основном гречка, тушенка — гигантские такие казаны. И печеньки с чаем можно поесть. Все это организуют сами волонтеры.

Ранее мы рассказывали историю Анастасии Пивоваровой — она тоже прибыла на пляжи Анапы в числе первых.