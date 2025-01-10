Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»

Кадрия Катцина Главный редактор NGS24.RU

Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+) Источник: Kinopoisk.ru











«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+) вышел в прокат 1 января 2025 года. Многие посмотрели картину в январские каникулы. По данным ЕАИС на 9 января, экранизация сказки Волкова собрала 30,9 миллиона рублей. Наша коллега из Красноярска, главный редактор NGS24.RU Кадрия Катцина тоже сходила с семьей на фильм и… обломалась. Приводим ее мнение дословно:

В основу сюжета легла сказка «Волшебник Изумрудного города» (0+) Александра Волкова. Режиссером стал Игорь Волошин (сериалы «Физрук» (16+) и «Ольга» (16+), фильм «Повелитель ветра» (12+) и другие). В ролях — Юрий Колокольников («Довод» (18+), «Тайна печати Дракона» (6+), «По щучьему велению» (6+) и другие), Светлана Ходченкова («Благословите женщину» (12+), «Маме снова 17» (18+), «Везет» (18+) и так далее), Сергей Епишев (звезда сериалов «Кухня» (18+) и «Детективный синдром» (18+)) и др.

— В выходные, когда уже устал ходить в гости, гулять, лежать, стоять на голове, вдруг вспоминаешь про кино. Внезапно! И с детьми в самый раз, качественное времяпрепровождение, только позитив. В общем, мы пошли в кино на «Волшебника Изумрудного города».

Решение сходить в кино было спонтанным, после рождественского обеда с родными моего супруга мы стали смотреть, на какой сеанс еще сможем поместиться нашей большой компанией: двое взрослых и трое детей. Ближайшие сеансы на 16 и 17 часов почти полностью были выкуплены, на 17 часов оставались места, где мы могли бы влезть хотя бы сбоку — дочку и ее подругу отсадили отдельно сразу за нами, рядышком. Кстати, даже сбоку обзор в зале был хороший.

Несмотря на то что фильм шел уже неделю, в кинотеатре было тесновато. Очереди были в гардероб, в кассу за попкорном, к игровым автоматам, дождаться начала сеанса можно было только стоя. Жетоны стоили 400 рублей за пять штук, но есть ощущение, что в другие дни они стоили как-то дешевле.

Про очарование фильмом. Что можно сказать, картина очень красивая: графика на высоте, милая, но хулиганистая Элли в исполнении Екатерины Червовой была просто чудесная. Светлана Ходченкова, конечно, просто огонь в роли злой волшебницы Бастинды, ей очень идет амплуа злодейки. Пейзажи на протяжении всего фильма просто завораживают. Ну что говорить, действительно, над картиной хорошо потрудились.

Приключения маленькой девочки в волшебной стране осовременили проблемой с гаджетами и упоминанием Тотошкой «релокации». Кстати, телефон для девочки продолжает оставаться важным предметом на протяжении всего фильма (как и у наших девчонок, сеанс просидели в телефонах), она делает селфи с новыми друзьями, обещает, что никогда их не забудет благодаря снимкам, тоскует по маме и папе, глядя на семейные фото.

В остальном — сюжетная линия, которую мы все знаем с детства, заспойлерить тут сложно. Казалось бы, ничего нового, но оторваться не можешь, в напряжении держат сцены с Людоедом, кто-то из детей в зале выкрикнул тоненьким голоском: «Не ходи». А я вообще сидела в оцепенении, когда Урфин Джус догнал Элли на мосту, шикарная схватка, зрелищно. Я считаю, что экранизации детских книг — вещь весьма полезная, они все-таки несут в себе положительные смыслы, а читают дети сейчас мало. В этом кино — про дружбу, добро, важность сострадания и поддержки, про верность (увидите сцену с Людоедом — поймете сами), ну и про детско-родительские отношения. Да, без мамы и папы плохо, грустно, и лучше их слушаться, хоть и не всегда хочется.

Конечно, по пути в замок Гудвина Страшила выдумывает своей соломенной головой вполне умные ходы, Железный Дровосек жалеет Элли и очень переживает за нее, а Лев в самый важный и ответственный момент заступается за главную героиню. Считай, что все мечты Элли исполнила и без Гудвина, всю работу важную сделала сама.

И тут про разочарование. Только прошла кульминация — битва на мосту за серебряные туфельки, главные герои уже поднимаются по ступеням замка Гудвина, и тут фильм заканчивается фразой «Продолжение следует»! Вот это прямо настоящий облом. Это же буквально слон, у которого даже нет хвоста — вот так фильм! Гудвин, которого даже не показывают, бросает фразу (не буду говорить какую, вдруг вы решите тоже обломаться, как и я, и посмотреть фильм), и всё. Всё! Из-за вот этого резкого «продолжение следует» смазалось вообще всё удовольствие от фильма. И это не тот случай, когда я с нетерпением буду ждать следующей части. Я вот так просто взяла и не досмотрела кино. Нет никакого завершения. Понятно, что это сделали намеренно, но так же нельзя! Мы с мужем переглянулись, похихикали над хитростью замысла режиссера, дети так и вовсе не поняли, что это конец.

Я, честно, не могу сказать про общее впечатление от фильма, он шикарный, но финал просто огорчил. Это, конечно, не облом года, а всего лишь облом в начале года, но ожидания были повыше, чем вот это внезапное «продолжение следует». Когда шли к машине, спросила у детей: «Вам фильм-то понравился?», дочь ответила в манере Урфина Джуса (кто смотрел, тот поймет), полушепотом протараторила: «Да-да-да-да-да-да-да». Ну, хоть что-то из фильма вынесли.