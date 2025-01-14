«Про Мишку говорили, как она скучает без него». Как простились с артисткой Евгенией Добровольской

Рассказываем, как прошло прощание с артисткой Евгенией Добровольской в Москве Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Во вторник, 14 января, в Москве простились с актрисой театра и кино Евгенией Добровольской. Она умерла на 61-м году жизни после долгой борьбы с болезнью — причиной смерти актрисы стала онкология.

Церемония прощания прошла в МХТ имени Чехова. С самого утра у театра собрались сотни людей с цветами. На прощании заметили ее сына Николая (от брака с Михаилом Ефремовым) и 15-летнюю дочь Анастасию.

Актриса в 1987 году окончила ГИТИС. Училась на курсе Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова. Позже ее приняли в МХАТ имени Максима Горького. Спустя год она уже работала в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова. Чуть позже она начала работу в театре «Современник-2» под руководством Михаила Ефремова. С 1990 года он был ее мужем. В браке пара прожила 7 лет, за это время у них родился сын, ныне актер Николай Ефремов.

Николай Ефремов Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











За свою карьеру Евгения Добровольская сыграла в десятках фильмов и сериалах, которые особенно полюбились российскому телезрителю:

«Время года зима» (18+); сериал «Монастырь» (18+); сериал «Желтый глаз тигра» (18+); сериал «Небесный суд» (18+). Успела она сыграть и в ролях в телевизионных сериалах, популярных в нулевые годы, — «Участок» (12+) и «Убойная сила» (12+).

Дочь Евгении Анастасия Мананникова Источник: StarHit / T.me

На церемонию пришло множество актеров, которые были друзьями Евгении. Среди них заметили актеров Сергея Гармаша, Игоря Золотовицкого и художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского.

В своей речи Хабенский выделил самые яркие роли Добровольской, сказал о том, что она была сильным человеком.

— Лучшие роли Жени, ее высшие сценические минуты оставались в памяти навсегда. Так было в «Чайке», «Кому на Руси жить хорошо», и я бы добавил еще спектакль «Космос», — сказал он со сцены театра.

О тяжелой болезни Добровольской — раке желудка — рассказал актер Александр Самойленко. Актриса узнала о заболевании в 2023 году. Когда она впервые почувствовала боли, лечение не начала и списала всё на расстройство желудка.

Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Уже в конце года Добровольскую экстренно госпитализировали, в больнице диагностировали онкологию и метастазы в головном мозге, писали наши коллеги из StarHit.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Самойленко вспомнил последний разговор с Евгенией. Они обсуждали Михаила Ефремова и то, как тяжело ему сейчас приходится в тюрьме.

По словам Александра Самойленко, Евгения была мощным человеком. В последнем разговоре они обсуждали Михаила Ефремова — бывшего мужа актрисы и отца второго ее сына, Николая.

Про Мишку говорили, как ему там тяжело, как она скучает без него. Александр Самойленко российский актер театра и кино

Ранее в разговоре с MSK1.RU правозащитник Иван Мельников отметил, что руководство колонии, где отбывает наказание Михаил Ефремов, могло пойти навстречу и отпустить артиста на похороны бывшей жены. Он заработал себе хорошую репутацию. Более того, по мнению юриста, встреча со знакомыми и близкими могла бы помочь актеру.

9 июня 2020 года актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. На внедорожнике актер вылетел на встречную полосу и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя авто зажало в машине — он скончался в отделении реанимации. Позже в полиции заявили, что актер в момент аварии был пьян.

— Насколько мне известно, он [Ефремов] организовал определенные культурные мероприятия в заключении. Он там театральный кружок ведет и в целом достаточно на хорошем счету. Когда заключенный занимается, я бы так сказал, всевозможными «внеурочными» занятиями, он всегда зарабатывает хорошую репутацию, — отметил Иван Мельников.

Я считаю, что это правильная история для ресоциализации заключенного. Он должен как-то общаться с близкими. Иван Мельников правозащитник

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Актер Игорь Золотовицкий был одним из близких друзей Евгении Добровольской. В своей речи на сцене МХТ Чехова он рассказал, что она тяжело болела, но до последнего боролась. Последнее время она находилась в больнице.

— 26 декабря ей устроили празднование шестидесятилетия. Привезли рояль, договорились с врачами… Она просила для нее спеть, что-то рассказать. Она не согласилась быть в хосписе, потому что понимала: это просто обезболивание, — рассказал он. — Она хотела быть в больнице, в которой врачи всё делали для того, чтобы ей облегчить жизнь, чтобы ее спасти.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Артист Юрий Стоянов также вспомнил, как познакомился с Евгенией Добровольской. Он назвал ее настоящим профессионалом.

— Я всё время слышал об этой какой-то ее «неудобности». Я думал, в чем это выражается, а потом понял: в невероятном профессионализме и в такой бескомпромиссной, абсолютно обнаженной, открытой такой требовательности к своим партнерам, — рассказал он. — Мне было с ней легко.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Прощание с Добровольской длилось около двух часов. Затем гроб с телом актрисы вынесли из театра под бурные аплодисменты. После этого в Храме святителя Николая на Трех Горках в Нововаганьковском переулке прошло отпевание.

Постамент в храме был усыпан белыми и красными цветами. Народу пришло очень много, почти каждый держал в руках свечу.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

После отпевания гроб с телом Евгении Добровольской привезли на Троекуровское кладбище. Туда также приехали проститься артисты: Константин Хабенский, Игорь Золотовицкий, Артем Быстров и Алексей Серебряков с большим букетом белых роз.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Многие артисты, друзья и близкие принесли траурные венки на могилу артистки. MSK1.RU удалось запечатлеть цветы от Министерства культуры Российской Федерации, венок от Союза кинематографистов России, от телеканала «Культура».

Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Ириной Мирошниченко, Борисом Моисеевым, Борисом Быстровым, Натальей Величко, Сергеем Рудницким.

У Добровольской осталось четверо детей от разных избранников: взрослые сыновья и 15-летняя дочь Анастасия. За годы работы в кино актриса приобрела двухэтажный дом в подмосковном поселке Загорянском, расположенный в живописном месте, квартиру в столице на Старом Арбате. Предположительно, имущество артистки распределят между ее наследниками, писал Starhit.ru.

Дети Добровольской оказались не единственными наследниками. Часть имущества звезды может достаться бывшему мужу, осужденному актеру Михаилу Ефремову. Адвокат Александр Бенхин пояснил, что всё имущество распределят между наследниками первой очереди.

По информации адвоката, Добровольская могла составить завещание, в котором бы указала кого угодно, кто может получить наследство. В этом случае оно может достаться и Ефремову, с которым актриса прожила в браке семь лет.