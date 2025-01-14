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Развлечения обзор Бородина проходила таинственные ритуалы, а Прилучный лепил горшки — чем занимались звезды все каникулы

Бородина проходила таинственные ритуалы, а Прилучный лепил горшки — чем занимались звезды все каникулы

Смотрим фотографии новогоднего отдыха селебрити (и не завидуем, разве что чуть-чуть)

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2 комментария

Звезды много работали весь год и заслужили отдых — что они выбрали?

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Длинные новогодние каникулы завершились. Надеемся, что вы возвращаетесь к работе, полные сил и энергии, как наши селебы. Звездные представители отдыхали каждый на свой лад и не забывали делиться счастливыми моментами в социальных сетях. Горы, моря и пальмы, красивые рассветы и закаты, а то и уютные домашние вечера в кругу близких — смотрим, как провели праздники знаменитости.

Ксения Бородина прошла священный обряд на Бали

А как загорели-то!

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Вместе с дочерьми и Николаем Сердюковым телеведущая отправилась в Индонезию. Судя по кадрам в телеграм-канале, отдых у Ксении Бородиной очень насыщенный. Счастливая семья купается в бассейне, загорает, летает на самолете, вкусно ест и пьет, а еще весело танцует.

Сакральный обряд называется «Мелукат», что в переводе с индонезийского означает отпустить или высвободить

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Полагаем, самым значительным для Ксении событием стал обряд очищения «Мелукат» — для тела и души. Обряд она прошла вместе с возлюбленным.

— Тебя обмазывают грязью, и ты идешь на медитацию. Потом всё смывают под очень холодным водопадом и спустя несколько обрядов переодевают из черной одежды в светлую. Мужчин — в белую, женщин — в желтую, — рассказала Ксения Бородина.

По словам звезды, обряд помог ей отпустить всё плохое и обновить энергию. Год для Ксении Бородиной обещает быть насыщенным: жених сделал ей предложение, свадьбу влюбленные задумали сыграть летом.

Клава Кока провела праздники с семьей

Судя по фото, семья у певицы большая и дружная

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Праздничные дни у певицы получились насыщенными: Клава успела и поработать, и отдохнуть. Несколько дней она провела в кругу семьи. Повлияла ли на Коку мораль ее истории в фильме «Звезды в Сибири», остается лишь гадать, но на семейных фотографиях девушка выглядит умиротворенной.

Отличный отдых для души

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Пару дней певица отдохнула за городом, где наслаждалась красотой природы и общением с животными. Клава каталась на снегоходе и качалась на качелях, вспоминая детство. Зимний лес определенно задавал атмосферу уютному отдыху в кругу семьи.

Ольга Бузова покоряла горные вершины

«Ради этого встала в 6 утра». Так подписала серию фото и видео Ольга Бузова

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На праздники певица отправилась в Сочи — отдыхала на курорте «Красная Поляна» и каталась на лыжах.

— Вот такое у меня замечательное утро. Нас на склоне всего четыре человека: организатор, я, инструктор и оператор. Такое впервые в моей жизни, — прокомментировала Бузова.

Ольга призналась, что между пляжем и горами выберет последнее

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Телеведущая не ленилась подниматься рано — в 6 утра, чтобы к 8 уже быть на горе и наслаждаться тишиной. Ольга делилась кадрами мини-отпуска в соцсетях и выглядела расслабленной и счастливой. Судя по отрывкам из видео, Ольга Бузова уверено стоит на лыжах и с легкостью преодолевает спуски.

Давид Манукян отправился в Хогвартс

На праздники Давид Манукян предпочел остаться в Москве

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Звездный новосибирец публиковал контент умеренно — показал лишь несколько фото с гуляний по Москве. А как не выбраться? Один из обязательных пунктов — смело отправиться в гущу толпы в попытках разглядеть нарядный город.

Дава развлекал себя и подписчиков тем, что пародировал популярные мемы, а после удивил аудиторию преображением из магла в волшебника. Вместе с Мари Краймбрери он примерил образы всех четырех факультетов. Все мы знаем, что Манукян такой же поклонник поттерианы, как и многие миллениалы.

Прилучные — в тишине и за гончарным кругом

Уютно и романтично — фото намекают, что супруги отдыхали вдвоем

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Семья Прилучных встречала Новый год дома, а после отправилась за город наслаждаться тишиной.

— Делюсь нашей сегодняшней атмосферой, выбрались в тишину, — написала Зепюр Прилучная в своем телеграм-канале, приложив видео с отдыха.

Зепюр явно выглядит отдохнувшей

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Вместе с мужем Зепюр сходила на мастер-класс по гончарному делу и устроила себе маленькую фотосессию с лошадью.

По возвращении в город Павел уделил время дочери Мии: вместе они катались на колесе обозрения на ВДНХ.

— Восторг, как у ребенка, дух захватывает! — поделился эмоциями Павел.

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Комментарии
2
Гость
1 час
почитайте настоящую фамилию Ксении Бородиной а заодно ещё о Кэти Топурия дети авторитетных особ Сращивание авторитетных с властными прошло по плану
Гость
1 час
это не контракт за две тыщи баксов с индульгенцией от РПЦ
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