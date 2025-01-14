Бородина проходила таинственные ритуалы, а Прилучный лепил горшки — чем занимались звезды все каникулы

Длинные новогодние каникулы завершились. Надеемся, что вы возвращаетесь к работе, полные сил и энергии, как наши селебы. Звездные представители отдыхали каждый на свой лад и не забывали делиться счастливыми моментами в социальных сетях. Горы, моря и пальмы, красивые рассветы и закаты, а то и уютные домашние вечера в кругу близких — смотрим, как провели праздники знаменитости.
Ксения Бородина прошла священный обряд на Бали
Вместе с дочерьми и Николаем Сердюковым телеведущая отправилась в Индонезию. Судя по кадрам в телеграм-канале, отдых у Ксении Бородиной очень насыщенный. Счастливая семья купается в бассейне, загорает, летает на самолете, вкусно ест и пьет, а еще весело танцует.
Полагаем, самым значительным для Ксении событием стал обряд очищения «Мелукат» — для тела и души. Обряд она прошла вместе с возлюбленным.
— Тебя обмазывают грязью, и ты идешь на медитацию. Потом всё смывают под очень холодным водопадом и спустя несколько обрядов переодевают из черной одежды в светлую. Мужчин — в белую, женщин — в желтую, — рассказала Ксения Бородина.
По словам звезды, обряд помог ей отпустить всё плохое и обновить энергию. Год для Ксении Бородиной обещает быть насыщенным: жених сделал ей предложение, свадьбу влюбленные задумали сыграть летом.
Клава Кока провела праздники с семьей
Праздничные дни у певицы получились насыщенными: Клава успела и поработать, и отдохнуть. Несколько дней она провела в кругу семьи. Повлияла ли на Коку мораль ее истории в фильме «Звезды в Сибири», остается лишь гадать, но на семейных фотографиях девушка выглядит умиротворенной.
Пару дней певица отдохнула за городом, где наслаждалась красотой природы и общением с животными. Клава каталась на снегоходе и качалась на качелях, вспоминая детство. Зимний лес определенно задавал атмосферу уютному отдыху в кругу семьи.
Ольга Бузова покоряла горные вершины
На праздники певица отправилась в Сочи — отдыхала на курорте «Красная Поляна» и каталась на лыжах.
— Вот такое у меня замечательное утро. Нас на склоне всего четыре человека: организатор, я, инструктор и оператор. Такое впервые в моей жизни, — прокомментировала Бузова.
Телеведущая не ленилась подниматься рано — в 6 утра, чтобы к 8 уже быть на горе и наслаждаться тишиной. Ольга делилась кадрами мини-отпуска в соцсетях и выглядела расслабленной и счастливой. Судя по отрывкам из видео, Ольга Бузова уверено стоит на лыжах и с легкостью преодолевает спуски.
Давид Манукян отправился в Хогвартс
Звездный новосибирец публиковал контент умеренно — показал лишь несколько фото с гуляний по Москве. А как не выбраться? Один из обязательных пунктов — смело отправиться в гущу толпы в попытках разглядеть нарядный город.
Дава развлекал себя и подписчиков тем, что пародировал популярные мемы, а после удивил аудиторию преображением из магла в волшебника. Вместе с Мари Краймбрери он примерил образы всех четырех факультетов. Все мы знаем, что Манукян такой же поклонник поттерианы, как и многие миллениалы.
Прилучные — в тишине и за гончарным кругом
Семья Прилучных встречала Новый год дома, а после отправилась за город наслаждаться тишиной.
— Делюсь нашей сегодняшней атмосферой, выбрались в тишину, — написала Зепюр Прилучная в своем телеграм-канале, приложив видео с отдыха.
Вместе с мужем Зепюр сходила на мастер-класс по гончарному делу и устроила себе маленькую фотосессию с лошадью.
По возвращении в город Павел уделил время дочери Мии: вместе они катались на колесе обозрения на ВДНХ.
— Восторг, как у ребенка, дух захватывает! — поделился эмоциями Павел.