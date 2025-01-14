«Это теперь моя жизнь»: коллеги раскрыли, из-за чего умерла Евгения Добровольская и как провела последний год

Зал на прощании с Евгенией Добровольской по итогу был заполнен целиком ее близкими, друзьями и коллегами Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Актриса Евгения Добровольская умерла четыре дня назад, а сегодня с ней простились в стенах родного театра — МХТ имени Чехова. На похоронах коллеги раскрыли, из-за чего оборвалась жизнь актрисы и как она провела последний год.

Евгения Добровольская умерла из-за рака желудка. К сожалению, актриса поздно узнала о своем диагнозе, списывая боли на расстройство. Онкологию ей поставили в конце 2023 года, когда экстренно госпитализировали. Но на тот момент у Добровольской уже были метастазы в головном мозге, рассказал нашим коллегам из Starhit.ru актер Александр Самойленко.

Актриса не опускала руки и прошла шесть курсов химиотерапии в 2024 году, которые, увы, не помогли. Болезнь прогрессировала, в декабре артистка потеряла способность самостоятельно передвигаться. 26 декабря, свой 60-й день рождения, она провела в больнице, а через 2,5 недели умерла.

Прощание с актрисой провели в МХТ имени Чехова Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Почти всё время борьбы с болезнью она продолжала жить свою яркую жизнь и даже выходила на родную сцену. Силу духа и жизнерадостность Евгения Добровольская смогла сохранить до последнего дня.

— 26 декабря ей устроили празднование шестидесятилетия. Привезли рояль, договорились с врачами… Она просила для нее спеть, что-то рассказать. Она не согласилась быть в хосписе, потому что понимала: это просто обезболивание, — рассказал актер Игорь Золотовицкий. — Она хотела быть в больнице, в которой врачи всё делали для того, чтобы ей облегчить жизнь, чтобы ее спасти.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Многие коллеги пришли тогда поддержать актрису, а оказалось, что увидеть в последний раз.

— Она мне говорила: «Что ты плачешь? Что плачешь? Это моя жизнь теперь, я умираю, и это теперь моя жизнь». Последний раз, когда мы приехали, она так старалась с нами общаться, чтобы нам не было тяжело, и командовала, конечно, сама организовывала свой день рождения. В этом было столько силы, столько добра, и она сказала такую фразу: «Оказывается, я по вам скучала». Она приняла ситуацию, которая с ней происходила, — рассказала театральный режиссер Марина Брусникина, ее слова передает Starhit.ru.

Другие коллеги тоже вспоминали Добровольскую с восхищением.

— Непостижимо, неправильно, не вовремя, несправедливо, слишком быстро… Но Женя оставила очень яркий после себя след. Я не могу вспомнить за ближайшее время такой уход. Она абсолютно реализовалась в детях. Пускай будут дети, правнуки, пускай она продолжается, — желала актриса Ксения Лаврова-Глинка.

У актрисы осталось четверо детей: взрослые сыновья и дочь-подросток. Старший сын Степан родился в браке с актером Вячеславом Барановым, Николай — в союзе с Михаилом Ефремовым, а Ян от отношений с Ярославом Бойко. Отцом же дочери Анастасии является кинооператор Дмитрий Мананников.