Яркая комета пролетит мимо Земли в январе: как ее увидеть из Ярославля

Комету уже снял с борта МКС космонавт Александр Горбунов Источник: Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram











Ярославцы смогут увидеть яркую комету C/2024 G3 (ATLAS), которая пролетит мимо Земли. Правда, 13 января она проходит на минимальном расстоянии от Солнца. В это время есть вероятность, что комета распадется. Но если она сохранится, увидеть ее можно будет в течение нескольких ближайших дней.

— Комета будет видна на западе после захода Солнца в период с 14 по 18 января, — рассказала порталу 76.RU заведующая методическим отделом ярославского Центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская.

C/2024 G3 (ATLAS) считается довольно яркой кометой. Но увидеть ее можно будет только в бинокль.

— Рассмотреть ее невооруженным глазом помешает то, что на закате еще достаточно светло. На более темном небе это небесное тело можно было бы рассмотреть без специальной оптики, — пояснила Олеся Роменская.

Комета C/2024 G3 (ATLAS) была открыта в апреле 2024 года автоматизированной системой NASA по поиску астероидов и комет ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), расположенной на Гавайских островах.