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Город Проиграл в прятки: алиментщик пытался скрыться от приставов в неожиданном месте. Видео

Проиграл в прятки: алиментщик пытался скрыться от приставов в неожиданном месте. Видео

52-летний мужчина накопил перед семьей 1,8 миллиона долгов

579
5 комментариев

Алиментщик прятался от приставов под кроватью

Источник:

Нежелание платить алименты заставило жителя Даниловского района Ярославской области залезть под кровать. 52-летний отец не переводил деньги на содержание двоих детей, поэтому скрывался от регионального УФССП России. Как сообщили в пресс-службе управления, он накопил перед семьей 1,8 миллиона рублей долгов.

— Должник, зная, что судебные приставы уже начали работу, предпочел не сотрудничать с ними, а скрываться. По месту регистрации мужчина не появлялся долгое время. Сотрудники отделения объявили его в розыск, — рассказали в пресс-службе.

Приставы вычислили квартиру, где может скрываться ярославец, и отправились на поиски. Хозяин жилья сначала сказал, что должник попал в больницу, но приставы на слово ему не поверили.

Встречу снимали на видео. Так и получилось запечатлеть «игру в прятки». Сотрудники управления зашли в одну из закрытых комнат, в которой работал телевизор и была взъерошена кровать. Сначала сотрудник в камуфляже заглянул под спальное место, но никого не нашел. Затем посмотрел с другой стороны:

— Здравствуйте, товарищ. Что же вы прячетесь? — задает вопрос сотрудник ФССП лежащему под кроватью мужчине.

— Я не прятался, — скомкано говорит алиментщик.

Алиментщик прятался от приставов под кроватью

Источник:

После мужчина попал в отделение, где на него составили административный протокол. 14 января суд назначил ему 110 часов обязательных работ.

Ранее мы рассказывали, в каких районах Ярославской области чаще не платят алименты.

ПО ТЕМЕ
Приставы Алиментщик Долги Алименты УФССП по Ярославской области
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Комментарии
5
Гость
1 час
В Данилове такие деньги за 10 жизней не заработать, выход у мужика один
Гость
1 час
раскрыто преступление века !
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