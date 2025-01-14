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Работа Кризис-2025 обзор Инженеры, врачи, дальнобойщики: где заработать больше 100 тысяч в 2025 году — обзор

Инженеры, врачи, дальнобойщики: где заработать больше 100 тысяч в 2025 году — обзор

Везде нужен опыт, а конкуренция высокая

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Где получать хорошую зарплату?

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Цены продолжают расти, и рост этот едва ли остановится в 2025 году. Чтобы хоть как-то перекрывать этот бешеный темп удорожания всего, нужно искать профессию с достойной зарплатой.

Мы изучили агрегаторы вакансий, чтобы понять, представители каких профессий будут точно получать больше 100 тысяч рублей в месяц. Список и требования — в большом обзоре 72.RU.

Как мы считали

Для подсчетов использовались агрегаторы по поиску работы. В список вакансий не вошли предложения без указания зарплаты. Учитывались только свежие вакансии (не старше месяца) из Тюмени с полным рабочим днем.

Самые востребованные отрасли и специальности

Из нескольких сотен найденных вакансий больше всего предложений на рынке к концу 2024 года в сфере строительства и недвижимости. На втором месте находится медицина, фармацевтика и аптеки. На третьем — услуги для бизнеса. Четвертое место у финансового сектора, а замыкают пятерку вакансии в IT.

Если посмотреть по специальностям, то больше всего прибыльных вакансий у врачей, инженеров и водителей. Давайте разберем зарплатные предложения для них поподробнее.

Инженеры: хорошие зарплаты, тяжелые условия

Среди инженеров на рынке труда города больше всего вакансий инженеров-проектировщиков, инженеров ПТО / инженеров-сметчиков, главных инженеров и геодезистов.

Инженер-проектировщик может заработать в среднем 135 тысяч рублей — такую зарплату предлагают работодатели. Минимальное предложение — 115, а максимальное — 150–200 тысяч рублей. Такие деньги готовы платить инженеру-конструктору в проектном бюро с опытом работы от трех до шести лет.

Инженерам ПТО и инженерам-сметчикам готовы платить в среднем около 139 тысяч рублей. Самая высокооплачиваемая вакансия — вахтовая, с объектами за полярным кругом. Человеку, готовому к суровым условиям и имеющему опыт работы не менее трех лет, компания может платить 250 тысяч рублей.

Стройка — одна из самых востребованных сфер. И в ней точно нужны инженеры

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Средняя предлагаемая зарплата главного инженера составила чуть больше 158 тысяч рублей. Вакансий не так много — всего 13. Больше всего готовы заплатить главному инженеру проекта в строительной компании. Правда, нужно не менее шести лет опыта, в том числе в управлении, и умение работать в инженерных программах. Но и предложение неплохое — от 170 до 200 тысяч рублей на руки.

Инженер-геодезист получает в среднем чуть больше 129 тысяч рублей. Больше всего может получить ведущий геодезист — 250 тысяч рублей. Правда, придется ехать на вахту в ХМАО или на Ямал.

Врачи: в топе офтальмологи и стоматологи

Зарплатные предложения для врачей очень разнообразны. Больше всего вакансий с большими зарплатами опубликованы для врачей и офтальмологов. К ним же относится и рекордная сумма заработка — от 500 тысяч рублей предлагают платить глазному хирургу в одной из частных клиник города.

Правда, для этого нужно уметь работать с самым разным оборудованием и иметь нешуточный опыт в этой сфере — более шести лет. К тому же вакансия предполагает командировки.

Подавляющее число вакансий публикуют частные клиники

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Врачи без специализации будут получать куда меньше, поэтому в этом списке их почти нет. Но есть и исключения. Например, в одной из городских больниц участковому педиатру предлагают 154 тысячи рублей.

В среднем же доход врача составит около 165 тысяч рублей. За эту зарплату придется побороться. Несмотря на то что агрегаторы показывают около сотни вакансий, подавляющее большинство из них предполагают переезд и поэтому в наши расчеты не входят.

Водители: все хотят дальнобойщиков

В среднем российские работодатели готовы платить водителям около 157 тысяч рублей. Чаще всего за эти деньги нужно будет работать дальнобойщиком: иметь категорию C или СЕ, быть готовым курсировать между городами и неделями не видеть семью.

Минимальная оплата — 100–150 тысяч рублей за водителя с категорией Е и шестилетним стажем. В обязанности будут входить перевозка груза, обслуживание авто и материальная ответственность за груз. Зато работодатель предлагает официальное трудоустройство и соцпакет.

Водители нужны постоянно

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Больше всего денег предлагают водителю со своим грузовым автомобилем. Один из известных алкомаркетов предлагает водителю от 150 до до 350 тысяч рублей за развозку товаров. Работать нужно будет в паре с грузчиком, но можно разгружаться и самостоятельно.

Другие специалисты

Среди высокооплачиваемых профессий встречаются также дизайнеры, сварщики, кровельщики, ритуальные агенты, плиточники, установщики мебели и руководители разных направлений. Всем им предлагается зарплата от 100 до 200 тысяч.

Одна из наиболее высокооплачиваемых позиций из специальностей, не вошедших в самые востребованные, — сетевой инженер. Этому человеку, отвечающему за настройку, наладку и администрирование сетевого оборудования, одна из компаний готова платить 350 тысяч рублей.

Какую зарплату можно считать достойной?

50–75 тысяч рублей
75–100 тысяч рублей
100–150 тысяч рублей
150–200 тысяч рублей
Больше 200 тысяч рублей
Свой вариант
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