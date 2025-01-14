Инженеры, врачи, дальнобойщики: где заработать больше 100 тысяч в 2025 году — обзор

Где получать хорошую зарплату? Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Цены продолжают расти, и рост этот едва ли остановится в 2025 году. Чтобы хоть как-то перекрывать этот бешеный темп удорожания всего, нужно искать профессию с достойной зарплатой.

Мы изучили агрегаторы вакансий, чтобы понять, представители каких профессий будут точно получать больше 100 тысяч рублей в месяц. Список и требования — в большом обзоре 72.RU.

Как мы считали Для подсчетов использовались агрегаторы по поиску работы. В список вакансий не вошли предложения без указания зарплаты. Учитывались только свежие вакансии (не старше месяца) из Тюмени с полным рабочим днем.

Самые востребованные отрасли и специальности

Из нескольких сотен найденных вакансий больше всего предложений на рынке к концу 2024 года в сфере строительства и недвижимости. На втором месте находится медицина, фармацевтика и аптеки. На третьем — услуги для бизнеса. Четвертое место у финансового сектора, а замыкают пятерку вакансии в IT.

Если посмотреть по специальностям, то больше всего прибыльных вакансий у врачей, инженеров и водителей. Давайте разберем зарплатные предложения для них поподробнее.

Инженеры: хорошие зарплаты, тяжелые условия

Среди инженеров на рынке труда города больше всего вакансий инженеров-проектировщиков, инженеров ПТО / инженеров-сметчиков, главных инженеров и геодезистов.

Инженер-проектировщик может заработать в среднем 135 тысяч рублей — такую зарплату предлагают работодатели. Минимальное предложение — 115, а максимальное — 150–200 тысяч рублей. Такие деньги готовы платить инженеру-конструктору в проектном бюро с опытом работы от трех до шести лет.

Инженерам ПТО и инженерам-сметчикам готовы платить в среднем около 139 тысяч рублей. Самая высокооплачиваемая вакансия — вахтовая, с объектами за полярным кругом. Человеку, готовому к суровым условиям и имеющему опыт работы не менее трех лет, компания может платить 250 тысяч рублей.

Стройка — одна из самых востребованных сфер. И в ней точно нужны инженеры Источник: Полина Перепелица / 72.RU











Средняя предлагаемая зарплата главного инженера составила чуть больше 158 тысяч рублей. Вакансий не так много — всего 13. Больше всего готовы заплатить главному инженеру проекта в строительной компании. Правда, нужно не менее шести лет опыта, в том числе в управлении, и умение работать в инженерных программах. Но и предложение неплохое — от 170 до 200 тысяч рублей на руки.

Инженер-геодезист получает в среднем чуть больше 129 тысяч рублей. Больше всего может получить ведущий геодезист — 250 тысяч рублей. Правда, придется ехать на вахту в ХМАО или на Ямал.

Врачи: в топе офтальмологи и стоматологи

Зарплатные предложения для врачей очень разнообразны. Больше всего вакансий с большими зарплатами опубликованы для врачей и офтальмологов. К ним же относится и рекордная сумма заработка — от 500 тысяч рублей предлагают платить глазному хирургу в одной из частных клиник города.

Правда, для этого нужно уметь работать с самым разным оборудованием и иметь нешуточный опыт в этой сфере — более шести лет. К тому же вакансия предполагает командировки.

Подавляющее число вакансий публикуют частные клиники Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Врачи без специализации будут получать куда меньше, поэтому в этом списке их почти нет. Но есть и исключения. Например, в одной из городских больниц участковому педиатру предлагают 154 тысячи рублей.

В среднем же доход врача составит около 165 тысяч рублей. За эту зарплату придется побороться. Несмотря на то что агрегаторы показывают около сотни вакансий, подавляющее большинство из них предполагают переезд и поэтому в наши расчеты не входят.

Водители: все хотят дальнобойщиков

В среднем российские работодатели готовы платить водителям около 157 тысяч рублей. Чаще всего за эти деньги нужно будет работать дальнобойщиком: иметь категорию C или СЕ, быть готовым курсировать между городами и неделями не видеть семью.

Минимальная оплата — 100–150 тысяч рублей за водителя с категорией Е и шестилетним стажем. В обязанности будут входить перевозка груза, обслуживание авто и материальная ответственность за груз. Зато работодатель предлагает официальное трудоустройство и соцпакет.

Водители нужны постоянно Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Больше всего денег предлагают водителю со своим грузовым автомобилем. Один из известных алкомаркетов предлагает водителю от 150 до до 350 тысяч рублей за развозку товаров. Работать нужно будет в паре с грузчиком, но можно разгружаться и самостоятельно.

Другие специалисты

Среди высокооплачиваемых профессий встречаются также дизайнеры, сварщики, кровельщики, ритуальные агенты, плиточники, установщики мебели и руководители разных направлений. Всем им предлагается зарплата от 100 до 200 тысяч.

Одна из наиболее высокооплачиваемых позиций из специальностей, не вошедших в самые востребованные, — сетевой инженер. Этому человеку, отвечающему за настройку, наладку и администрирование сетевого оборудования, одна из компаний готова платить 350 тысяч рублей.