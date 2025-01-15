Почему этой зимой в России так тепло и что будет дальше? Отвечают климатолог и метеоролог

В чем причина теплой зимы Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Аномально теплая зима с отсутствием привычных снегопадов и морозов заставляет задуматься: не является ли это сигналом о глобальном потеплении?

Этот вопрос мы решили задать экспертам в области метеорологии и климатологии. Почему зима в этом году выдалась теплой и каким будет лето 2025 года — в этом материале.

Почему этой зимой тепло

Средняя температура декабря в России была на 10 градусов выше нормы. Как объяснил в интервью 76.RU метеоролог Роман Вильфанд, это явление можно объяснить глобальным потеплением. Но если конкретнее разбирать причины теплой зимы, то на погоду повлияли атлантические воздушные массы.

— В этом году активность атлантического воздуха чрезвычайно велика. Практически с конца ноября идет перемещение очень теплых воздушных масс из Атлантики. Не только на Европейскую Россию, что в общем-то встречается часто, но и вот гораздо восточнее, за Урал, Западную Сибирь, Среднюю Сибирь, то есть Красноярский край, Якутию. Атлантический воздух в отдельные периоды достигал даже Тихоокеанского побережья. Это крайне редкая ситуация, — объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура поверхности Атлантического океана чрезвычайно высока, рекордно высока. А это значит, что и воздух тоже очень теплый, именно поэтому эти теплые воздушные массы привели к такой теплой зиме. Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

К чему приведет глобальное потепление

Климатолог Владимир Клименко подтвердил 76.RU, что зима 2024–2025 годов одна из самых теплых за последние годы.

— Действительно, очень теплая зима. Она на сегодняшний день на 3 градуса теплее средней так называемой климатической нормы, — отметил климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН Владимир Клименко. — Я бы сказал, что наблюдаемый эффект потепления на 70−80% обусловлен глобальным потеплением, а на 20−30% — естественными факторами, главным из которых является поведение Северной Атлантики. Это один из мощнейших природных факторов, который определяет температуру всего Северного полушария, в особенности в Центральной России.

Глобальное потепление — это повышение температуры приземного слоя воздуха над сушей и океаном.

Если рассматривать глобальные факторы потепления, то к ним относятся высокая солнечная активность и отсутствие вулканических извержений. Как объяснил климатолог Клименко, мощные извержения вулканов влияют на похолодание. Последние 30 лет таких явлений не наблюдалось.

То, что мы видим за окном сегодня, станет климатической нормой зимы через 20−30 лет. Тогда никто не будет удивляться зиме, похожей на нынешнюю. Владимир Клименко климатолог, заведующей Лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН

Что влияет на погоду в больших городах

На глобальное потепление также влияет так называемый «городской эффект». Чем более густонаселен регион, тем больше идет воздействие на климат.

— И если говорить о таком городе как Москва, или подобных по населению и по территории городах мира с населением 5−10 млн, то сказывается «городской эффект». Он определяется тем, что каждый житель в мегаполисе потребляет энергию, — рассказал климатолог Владимир Клименко. — А всякая потребленная энергия рано или поздно превращается в тепло. То есть город обогревает сам себя. В результате, например, Москва и Московская область теплеют даже быстрее, чем многие области Арктики.

Климат России меняется гораздо быстрее, чем в среднем по миру. Если рядом с вами находится океан, то океан греется очень медленно, как, например, в Великобритании или Исландии. Владимир Клименко климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН

Хотя относительно теплая зима может показаться приятной, летние последствия глобального потепления могут сказаться значительно тяжелее. В первую очередь аномально жаркая погода может ударить по здоровью. Есть ли возможность остановить этот процесс?

— Глобальное потепление не остановить, несмотря на все усилия, которые предпринимает все мировое сообщество. По моему мнению, глобальное потепление удастся остановить только к концу нынешнего столетия. А до этого времени будет происходить потепление. Скорость этого потепления со временем будет снижаться и в конце концов упадет до нуля, — объяснил климатолог Владимир Клименко.

Плюсы глобального потепления

Но для России есть благоприятное последствие глобального потепления — рост урожайности.

— Глобальное потепление в пределах России способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур. На территории нашей страны, в отличие от многих других, повышение температуры сопровождается увеличением количества осадков, — отметил климатолог Клименко.

Два наиболее неблагоприятных климатических явления для России, которые могут стать катастрофой в любой момент — это холодное дождливое лето и засуха. Примерно это и случилось в 2024 году в южных районах страны, которые не добрали значительный урожай из-за засухи. Владимир Клименко климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН

Бытует мнение, что если зима была теплой, то лето непременно стоит ожидать прохладное. Но, по мнению эксперта, это не более чем народная примета.

— В общем, вот эти вот народные приметы, у них есть рациональное зерно. Но они все появились в эпоху относительно стабильного и гораздо более холодного климата, чем нынешний. Поэтому их практическая ценность сейчас близка к нулю.