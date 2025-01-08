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Город Правда вымирают? фоторепортаж Пустые улицы и брошенные церкви: гуляем по поселку с одной из самых высоких колоколен России

Пустые улицы и брошенные церкви: гуляем по поселку с одной из самых высоких колоколен России

В фоторепортаже — живописный уголок Ярославской области

19 523
59 комментариев

Смотрим, как выглядит Поречье-Рыбное

Источник:

Многие в каникулы ездили по Ярославской области. Кто-то как турист, кто-то навещал родных и друзей. Редкий гость заглянул по пути на М-8 в одно из уникальнейших сел России — Поречье-Рыбное в Ростовском районе.

Когда-то оно считалось одним из богатейших в области. Здесь сохранились купеческие дома и каменные постройки XVII века. Село славилось плодородными землями — крестьянские семьи зарабатывали огромные деньги на продаже овощей и фруктов, выращенных на этой земле. По легенде, на собственные сбережения местные построили посреди поселка Никитскую церковь и колокольню, которая считается самой высокой сельской в России. Ее высота — 82 метра. Сейчас она стоит заброшенной.

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов побывал в поселке. Публикуем атмосферный репортаж, как живет исторический населенный пункт.

А это изюминка Поречье-Рыбного — колокольня Никитской церкви. Ее признали объектом культуры федерального значения

Только взгляните на это!

Ее считают самой высокой сельской колокольней в России — 82 метра

По словам властей, если не провести реставрацию, колокольня рухнет

Рядом — развалившиеся храмы

Согласно легенде, церковь построили местные крепостные крестьяне на собственные сбережения

Какие исполинские арки и колонны!

В 2019-м YouTube-блогер снимал фильм про уникальное ярославское село

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А это изюминка Поречье-Рыбного — колокольня Никитской церкви. Ее признали объектом культуры федерального значения

Источник:

Церковь и колокольня ветшают с каждым годом

Источник:

Осенью 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что колокольню в Поречье-Рыбном планируют реконструировать. По его словам, если не принять мер, то колокольня может рухнуть. Местная администрация подписала трехсторонний договор на разработку проекта противоаварийных мероприятий с благотворительным фондом «Отчий дом» и ООО «Коэнергия», компанией, которая занимается реставрациями.

Какая высота колокольни в Поречье-Рыбном?

Интересный факт: в открытых источниках по-разному указана высота колокольни — либо 94 метра, либо 82 метра. Как писала в своей научной статье глава Поречья-Рыбного Ольга Кутинская (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.), путаница произошла из-за неверного перевода саженей.

— Высота Никитской колокольни не составляет 93 м 72 см. Указанные в источниках XIX века 44 сажени не равны 2 м 13 см. Как известно, упорядочение русской системы мер было проведено 11 октября 1835 года указом императора Николая I «О системе российских мер и весов»: одна казенная сажень приравнена к длине 7 английских футов, то есть к тем же 2,1336 метра. Видимо, высоту Никитской колокольни ранее измеряли именно в церковных саженях (одна церковная сажень — 186,4 см. — Прим. ред.), — писала Ольга Кутинская со ссылкой на музейную газету «Ростовская старина».

Согласно последнему лазерному сканированию, общая высота колокольни — порядка 82 метров.

На улицах поселка немноголюдно

Источник:

Вдали от городской суматохи в поселке Поречье-Рыбное по-особенному тихо и умиротворенно

Густые леса ограждают деревню, словно стены крепости
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Вдали от городской суматохи в поселке Поречье-Рыбное по-особенному тихо и умиротворенно

Источник:
Пластиковые окна вытеснили искусные деревянные наличники
Источник:

Хотя многие бережно относятся к этим резным деталям

Источник:
Некоторые дома уже отжили свой век

Некоторые жители следят за домами

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Некоторые дома уже отжили свой век
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Отреставрировать бы этот старинный домик
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В Поречье-Рыбном немало заброшенных домов

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В будний день в парке никого. Интересно, а на выходных местные выходят гулять?
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Обшарпанное, но уютное крылечко
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Архитектурные контрасты поселка

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Говорят, зимой жизнь замирает

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Еще одно особенное место в Поречье-Рыбном — Дом милосердия кузнеца Лобова. Это хоспис для неизлечимо больных. Мы публиковали большой репортаж из места, где спасают онкобольных.

Дом милосердия купца Лобова находится в Поречье-Рыбном

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Ранее мы также показывали, как живет деревня Прохоровское, рядом с которой откроют большое кладбище, а еще показывали быт Глебовского.

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Фоторепортаж Поречье-Рыбное Новый год Поселок Российская глубинка
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Комментарии
59
259423461
11 января 2024, 14:41
Вот куда надо деньги вкладывать. В реставрацию. Такой посёлок можно было отгрохать, с потрясающим храмовым комплексом, но нет, деньги увы идут не туда сейчас. Государство не бережёт историческое наследие, увы..!
Гость
11 января 2024, 14:47
Что я могу сказать? Жаль конечно этот посёлок. Несколько успокаивает то что посёлок не находится на федеральной трассе. Я вот периодически езжу по М-8 и вижу деревни где насчитал 19 полуразрушенных и необитаемых домов. А ведь мы по этой трассе туристов возим
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