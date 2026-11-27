Народный артист России Филипп Киркоров не сдержал эмоций на концерте в Ярославле. Свое выступление в «Арене-2000» — на крупнейшей площадке города — он начал с трогательного обращения к публике.
«Я очень рад вас видеть сегодня в этом зале, я благодарен вам, что вы пришли, что вы поверили мне, что вы любите меня. Дорогого стоит ваша любовь, ваше отношение. И то, что несмотря ни на что, вы верите мне, а не тем, кто за моей спиной говорит какие-то неприятные вещи. Пусть это останется на их совести. Самое главное, что моя совесть — чиста перед вами всегда была и есть. Я всегда был честен, я всегда был откровенен. И всегда выходил к вам с открытым сердцем и что, собственно говоря, сегодня попытаюсь вам доказать. Я вас очень люблю и вам очень благодарен», — сказал со сцены Филипп Киркоров.
Артист поблагодарил зрителей за любовь и доверие, а к концу речи на щеках певца заблестели слезы.
Певец вышел на сцену после потери друга. За день до масштабного концерта в Ярославле в семье Филиппа Киркорова случилось горе — умер пушистый любимец, мальтипу Леброн.
«Вчера не стало Леброна… Пустота и боль. Нашему малышу мальтипу был всего годик. Беги по радуге, мой мальчик», — появилось сообщение в Tg-канале Филиппа.
Как прошло выступление 59-летнего короля эстрады, смотрите в онлайн-репортаже 76.RU.
Напомним, за несколько недель до выступления короля эстрады в Ярославле с призывом отменить концерт обратились участники ярославского отделения «Союза десантников России» во главе с руководителем Андреем Палачевым. Активисты записали обращение к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву. Свою инициативу Палачев объяснил тем, что звезда эстрады оскорбил чувства десантников, порвав на себе тельняшку и посмеявшись над десантным беретом. Речь идет о юмористическом ролике, который вышел в 2020-м.
Местные власти в ответ на обращение сообщили, что организаторы и площадки сами принимают решение о выступлении. Органы исполнительной власти не имеют права вмешиваться в деятельность частных компаний, за исключением случаев нарушения законодательства РФ или возникновения угрозы общественной безопасности.
О том, как прошел концерт и что говорят сами ярославцы, читайте в нашем онлайн-репортаже.