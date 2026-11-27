«Я очень рад вас видеть сегодня в этом зале, я благодарен вам, что вы пришли, что вы поверили мне, что вы любите меня. Дорогого стоит ваша любовь, ваше отношение. И то, что несмотря ни на что, вы верите мне, а не тем, кто за моей спиной говорит какие-то неприятные вещи. Пусть это останется на их совести. Самое главное, что моя совесть — чиста перед вами всегда была и есть. Я всегда был честен, я всегда был откровенен. И всегда выходил к вам с открытым сердцем и что, собственно говоря, сегодня попытаюсь вам доказать. Я вас очень люблю и вам очень благодарен», — сказал со сцены Филипп Киркоров.