Юлия создает игрушки из ваты уже шесть лет Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Юлия Парамонова живет в Нижнем Новгороде, работает врачом и на досуге создает необычные новогодние игрушки. В ее руках обычная вата превращается в главные символы праздника — Деда Мороза и Снегурочку, которые напоминают о детстве. В разговоре с NN.RU Юлия поделилась, как превращает обычный материал в частичку новогодней сказки.

«У мамы всегда Новый год»

У Юлии Парамоновой любопытное хобби, такого ну никак не ожидаешь от врача-эндокринолога. В свободное время она мастерит фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Необычное увлечение появилось во время пандемии коронавируса, когда все сидели дома. В интернете Юлия увидела мастер-класс по созданию игрушек из ваты и заинтересовалась.

«Мне захотелось отреставрировать своего ватного Деда Мороза из детства, он был уже в таком плачевном состоянии. И я начала с него. Потом это увидели родственники, друзья и принесли своих Дедов Морозов и сказали: „Мы тоже так хотим“. И как-то это хобби меня захватило — вот уже шестой год я занимаюсь ватной игрушкой», — улыбается Юлия.

У каждой игрушки свой характер Источник: Наталья Бурухина / NN.RU Главные символы Нового года Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Мастерица продолжила учиться дальше, ей стало интересно сделать каждую игрушку особенной, добавлять что-то свое. И увлечение затянуло всерьез.

«Это уже такое круглогодичное занятие: у меня ни летом, ни весной нет каких-то сезонных перерывов. У меня всегда на столе есть Деды Морозы. Даже дети уже привыкли, что у мамы всегда Новый год», — смеется Юлия. Детей у нее, кстати, трое: две дочки и сын, старшей дочери уже 26 лет, средней 17, а сынишке всего 8.

Большим спросом новогодние игрушки из ваты пользовались в советское время. В отличие от стеклянных, они не бились и были гораздо доступней по цене. Однако по сравнению с современными версиями фигурки не имели настолько проработанных деталей.

«Ватная игрушка появилась как новогодняя. Сначала были маленькие игрушки, которыми украшали елочки, потом более крупные, такие как ватные Деды Морозы. В СССР это было фабричное производство, была, например, Куйбышевская фабрика, Воронежская. Тогда игрушки были попроще, без детализации. Их делали артели, а не расписывали художники», — рассказывает Юлия.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU, Никита Егоров / Городские медиа

Зефирная технология

Изготовление игрушки начинается с создания каркаса из проволоки. Затем на него наматывают основные объемы из ваты и наносят сверху клейстер из крахмала. В своих работах Юлия использует зефирную технику: не пропитывает вату составом полностью, а лишь покрывает сверху. Благодаря этому игрушка выглядит более фактурной и воздушной.

«Создание ватной игрушки — это классическое папье-маше. Но оно может быть как твердым, так и в такой зефирной технологии, когда вата становится упругой», — объясняет Юлия.

Деды Морозы получаются воздушными, как волшебство Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Самый сложный этап — создание лиц. Для их изготовления используются специальные формочки-молды. В них вдавливается глина, и после высыхания получается слепок, который затем покрывают краской. Больше всего времени уходит на прорисовку тончайших деталей — линий глаз, бровей и губ. Работа практически ювелирная. Юлия признаётся, что создать нужные черты получалось далеко не с первого раза.

«На самом деле это тренируемый навык. Первые лица, которые я рисовала, были совершенно не такие, как сейчас. У меня есть даже коробочка с тренировочными лицами: там порядка 30 или 50 лиц, которые я не смогла поставить на куклы. Иногда я даже специально достаю их для сравнения: рядом располагаю последнюю работу и первую и думаю: „Всё-таки да, прогресс есть“, — рассказывает Юлия.

Прорисовка глаз и губ — самый сложный этап Источник: Наталья Бурухина / NN.RU Чтобы получить такой результат, пришлось много тренироваться Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Затем фигуркам нужно добавить узоры на одежду, прикрепить пояс и головной убор, а также выдать Деду Морозу посох и мешок с подарками. Готовую игрушку мастер покрывает измельченной слюдой, которая создает эффект искрящегося снега.

Готовую игрушку нужно покрыть измельченной слюдой… Источник: Наталья Бурухина / NN.RU … которая сверкает, как снег Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

На изготовление новогодних персонажей у Юлии уходит от нескольких дней до недели. Всё зависит от того, как быстро получится подготовить детали, и от количества свободного времени, которое удастся найти.

Новогодняя тематика превалирует в игрушках Юлии Источник: Наталья Бурухина / NN.RU Дед Мороз как живой, но в миниатюре Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

При этом в коллекции мастерицы не только новогодние персонажи. Юлия также создает ватные игрушки по фото — для нее это тоже возможность сохранить воспоминание из детства. Первую куклу она подарила маме.

«Первую куклу сделала с маминой детской фотографии. Очень люблю снимок, где она еще маленькой девочкой учится кататься на велосипеде. Поэтому захотела сделать ей такой подарок. Мама сразу узнала себя и была очень удивлена, что такое возможно», — говорит Юлия.