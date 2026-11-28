Продолжительность зимних каникул в 2026/2027 году для учащихся составит 11 дней Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Зимний отдых школьникам в 2026/2027 году сократили на один день. В Минпросвещения рассказали, сколько продлятся новогодние каникулы у детей.

«Продолжительность зимних каникул для учащихся составит 11 дней, что на 1 день короче, чем в прошлом году. При этом суммарная продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается образовательными организациями с ориентиром на требования Роспотребнадзора, чтобы дети отдыхали достаточно и восстанавливали силы для успешного освоения образовательной программы», — пояснили ТАСС в министерстве.

Там подчеркнули, что школы самостоятельно устанавливают общую длительность каникулярных периодов на протяжении учебного года. Однако они должны соблюдать требования Роспотребнадзора. Подобная практика дает учащимся возможность полноценно отдохнуть и восстановить силы перед возобновлением занятий.