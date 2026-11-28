Семь лет Андрей Чибис руководил Мурманской областью перед громким арестом. За это время он запустил стратегию «На Севере — жить!», занялся развитием туризма и жилищного строительства, стал одним из самых публичных губернаторов страны. Однако его правление запомнилось не только новыми проектами, но и громкими событиями: обрушением железнодорожного моста, блэкаутом и покушением на самого главу региона. Наши коллеги из 51.RU вспоминают, чем запомнились годы его губернаторства.
- «На Севере — жить!»
- Обрушение железнодорожного моста через Колу
- Покушение на губернатора в Апатитах
- Блэкаут в Мурманске и Североморске
- «Туризм для своих»
- Новые дома
- Реновация закрытых городов
- Порт «Лавна»
- Мурманск принимал Путина
- За что упрекали Чибиса люди
- Чем закончилось губернаторство Чибиса
«На Севере — жить!»
В декабре 2019 года Андрей Чибис представил главную программу своего губернаторства — «На Севере — жить!». По сути, это был большой план развития Мурманской области до 2030 года. Власти обещали строить и ремонтировать жилье, приводить в порядок дороги и дворы, обновлять школы и больницы, создавать рабочие места и развивать туризм.
Отдельное внимание уделили проблеме оттока населения. Региональные власти рассчитывали сделать Заполярье более привлекательным для жизни, чтобы северяне не уезжали на материк, а приезжие рассматривали Мурманскую область для работы и переезда.
Название программы стало главным слоганом регионального правительства. Его использовали в социальных сетях, на официальных мероприятиях и в оформлении общественных пространств. При разработке стратегии учитывали предложения жителей: по словам губернатора, северяне направили более тысячи обращений.
В декабре 2024 года программу обновили и продлили до 2030 года. Среди приоритетов оставили строительство жилья, развитие здравоохранения и образования, поддержку семей, туризм, спорт и культуру. В стратегию также включили программу «На Севере — малыш», направленную на поддержку семей с детьми.
Обрушение железнодорожного моста через Колу
В первый год губернаторства Чибиса в Мурманской области произошло крупное транспортное происшествие. 1 июня 2020 года обрушилась часть железнодорожного моста через реку Колу на перегоне между станциями Кола и Выходной.
Причиной стали обильные паводковые воды. Они подмыли опору старого сооружения, после чего обрушился пролет моста. Пострадавших удалось избежать.
Авария остановила движение поездов по этому участку. Для Мурманской области железная дорога имеет особое значение: она связывает регион с остальной частью страны и используется для перевозки пассажиров, топлива, продуктов и промышленных грузов.
На месте старого сооружения решили построить новый мост. Строительство завершили за 105 дней, и 28 сентября 2020 года по переправе открыли движение поездов. В церемонии участвовали губернатор Андрей Чибис и представители железнодорожной отрасли.
Новый мост отличался конструкцией: его опоры разместили на берегах, а не непосредственно в русле реки. Это позволило освободить русло и снизить риск повреждения сооружения паводковыми водами.
Покушение на губернатора в Апатитах
Вечером 4 апреля 2024 года на Андрея Чибиса напали после встречи с жителями Апатитов. Губернатор выходил из здания Дворца культуры «Строитель», когда к нему подбежал мужчина с ножом и ударил в живот.
Нападавшим оказался местный житель Александр Быданов. После происшествия Чибиса доставили в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу, где ему провели экстренную операцию. Губернатор получил тяжелое ранение.
12 апреля Чибис сообщил, что его выписали из больницы. Позже он вернулся к работе и продолжил проводить встречи и рабочие поездки по региону.
В октябре 2024 года Апатитский городской суд вынес приговор Александру Быданову. Присяжные признали его виновным в покушении на убийство губернатора в связи с исполнением служебных обязанностей. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Позже он отправился на СВО и погиб.
Блэкаут в Мурманске и Североморске
В январе 2026 года Мурманск и Североморск столкнулись с масштабными перебоями в электроснабжении. 23 января в районе Мурманска обрушились пять опор линий электропередачи.
Без электричества остались жители двух городов. Перебои затронули работу коммунальной инфраструктуры: в отдельных домах возникли проблемы с отоплением и водоснабжением.
В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. В Мурманске организовали пункты обогрева, полевые кухни и места, где жители могли зарядить мобильные телефоны. К восстановлению электроснабжения привлекли аварийные бригады энергетиков.
Специалисты установили временные опоры и начали монтаж линии электропередачи. Андрей Чибис регулярно сообщал о ходе восстановительных работ. 27 января электроснабжение Мурманска и Североморска восстановили в полном объеме. При этом работы по установке постоянных конструкций продолжились.
«Туризм для своих»
Развитие туризма стало одним из направлений работы команды Чибиса. Власти начали активнее продвигать Териберку, Хибины, побережье Баренцева моря и другие достопримечательности региона.
В 2019 году туристический поток в Мурманскую область составлял около 458 тысяч человек. В 2023 году регион посетили уже около 670 тысяч туристов, а по итогам 2024 года — 761 тысяча. За пять лет показатель вырос более чем на 60%.
Региональные власти поддерживали предпринимателей, которые открывали гостиницы, туристические базы, организовывали экскурсии и создавали новые маршруты. Развитию отрасли также способствовала популярность северного сияния, арктической природы и поездок в Териберку, где Звягинцев в 2014 году снял свой популярный фильм «Левиафан».
Одним из направлений стало развитие внутреннего туризма. В июне 2026 года в регионе стартовала программа «Туризм для своих». Она предусматривает бесплатные экскурсии для жителей Мурманской области.
В программу включили пешие и автобусные маршруты по знаковым местам Заполярья. Среди направлений — Териберка, Кандалакша, Умба, Кировск, Апатиты, Ловозеро, Североморск, Печенгский округ, Кола и Мурманск.
В 2026 году власти планировали предоставить возможность бесплатно отправиться на экскурсии примерно пяти тысячам северян. По сравнению с предыдущим годом количество участников увеличили в пять раз.
Новые дома
При Чибисе региональные власти начали активнее привлекать застройщиков в Мурманскую область. Одной из проблем было практически остановившееся многоквартирное строительство. Новые жилые комплексы долгое время появлялись редко, а жители в основном покупали квартиры на вторичном рынке.
Для поддержки жилищного строительства использовали несколько инструментов. Среди них — льготная арктическая ипотека и региональная программа «Свой дом в Арктике». Последняя позволила северянам получить финансовую поддержку на строительство или покупку индивидуального жилья.
Программа «Свой дом в Арктике» действует с 2022 года. По состоянию на июль 2026 года в регионе выдали 1849 жилищных сертификатов на общую сумму более 2,2 миллиарда рублей. С их помощью построили 1350 индивидуальных домов общей площадью свыше 119 тысяч квадратных метров.
Параллельно в регионе начали появляться новые многоквартирные дома. В 2024 году сдали четыре дома: три в Мурманске и один в Умбе.
В августе 2026 года Чибис сообщал, что в регионе одновременно строят 24 многоквартирных дома примерно на четыре тысячи квартир. Их общая площадь превышала 170 тысяч квадратных метров.
По данным экс-губернатора, средний объем ввода жилья за 2020–2025 годы составил около 80 тысяч квадратных метров в год. Для сравнения: в период с 2000 по 2019 год этот показатель составлял около 25 тысяч квадратных метров.
Реновация закрытых городов
Еще одним направлением губернаторства Чибиса стала программа реновации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).
В Мурманской области к таким территориям относятся Североморск, Заозерск, Снежногорск и другие населенные пункты, где расположены военные объекты. Многие из них нуждались в ремонте жилых домов, дорог, коммунальных сетей и социальных учреждений.
Программа предусматривала комплексное обновление инфраструктуры. В числе проектов называли строительство школы в Печенге, детского сада в Алакуртти, физкультурно-оздоровительного комплекса в Заозерске и бассейна в Североморске.
На 2024–2026 годы на реновацию ЗАТО предусматривалось 42 миллиарда рублей. Из них 30 миллиардов должны были поступить из федерального бюджета.
В 2025 году стало известно о планах продолжить программу до 2030 года. Власти сформировали перечень новых мероприятий по ремонту жилья, дорог, коммунальных сетей и социальных объектов.
Порт «Лавна»
При Чибисе продолжилась работа над развитием Мурманского транспортного узла. Один из крупнейших проектов — строительство угольного терминала «Лавна» на западном берегу Кольского залива.
Проект предусматривает создание портовой инфраструктуры мощностью до 18 миллионов тонн угля в год, а также строительство железнодорожных подходов. Терминал должен стать частью транспортной системы, связанной с Северным морским путем.
В декабре 2023 года открыли движение по новой автомобильной дороге, соединившей восточный и западный берега Кольского залива. Ее протяженность составляет около 50 километров.
В марте 2025 года Чибис сообщил о завершении пусконаладочных работ первой очереди порта «Лавна».
Мурманск принимал Путина
В марте 2025 года Мурманск впервые стал площадкой Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Мероприятие прошло под девизом «На Севере — жить!». В город приехало около 1300 участников из 21 страны, представители федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества.
Главным гостем стал президент России Владимир Путин. 27 марта он выступил на пленарном заседании форума, а также провел встречу с Андреем Чибисом. Губернатор представил главе государства основные направления развития региона и рассказал о реализации стратегии «На Севере — жить!».
На форуме обсуждали развитие Северного морского пути, транспортную инфраструктуру, привлечение инвестиций, строительство ледоколов и повышение качества жизни в арктических регионах.
Одним из главных итогов стала поддержка президентом ряда проектов для Мурманской области. В частности, речь шла о продлении программы реновации ЗАТО до 2030 года с ежегодным федеральным финансированием не менее 10 миллиардов рублей, завершении газификации региона до 2030 года и развитии Мурманского транспортного узла. Также обсуждалось формирование Трансарктического транспортного коридора.
В ноябре 2025 года стало известно, что Мурманск станет постоянной площадкой проведения Международного арктического форума. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин после поддержки инициативы президентом. Начиная с 2027 года форум должен проходить в Заполярье на постоянной основе.
За что упрекали Чибиса люди
Ковидный госпиталь за миллиард, который не понадобился
В июне 2020 года в Мурмашах за две с половиной недели построили резервный госпиталь для пациентов с коронавирусом на 700 коек. На него выделили около 979 миллионов рублей из федерального бюджета. Однако медицинский комплекс так и не принял пациентов. Уже осенью того же года Андрей Чибис объявил о его сворачивании, а оборудование решили распределить между другими больницами.
История до сих пор вызывает вопросы у северян. В комментариях жители напоминают о потраченных деньгах:
— Про больницу забыли сказать, которую он построил за миллиард, ни одного дня не отработала.
Проект, который власти представляли как важную меру борьбы с пандемией, в итоге стал одним из самых обсуждаемых примеров невостребованных бюджетных расходов.
Закон об усыплении бездомных животных
В ноябре 2024 года Андрей Чибис подписал закон, разрешавший усыплять бездомных собак, признанных агрессивными. Власти объясняли решение безопасностью жителей, однако зоозащитники выступили против. Директор мурманского приюта Оксана Анчишкина заявила:
— Из-за своей несостоятельности спихнуть всю вину на собак — просто гадко.
В сентябре 2025 года суд отменил положение закона, предусматривавшее умерщвление агрессивных безнадзорных животных.
Миллиарды на недострои
Жители критиковали стоимость крупных региональных проектов и расходование бюджетных средств. В комментариях северяне перечисляли расходы на разные объекты:
— Один млрд — госпиталь, 1 млрд — баня, 2 млрд — аэропорт, 1 млрд — центр, можно еще долго перечислять эту волшебную цифру.
Обсуждали и стоимость благоустройства: отдельные автобусные остановки, по словам жителей, обходились в 17 миллионов рублей. Другой комментарий касался необходимости строительства моста в Полярном:
— Так, может, мост в Полярном сделают до госпиталя?
Вопросы вызывали и затянувшиеся стройки. Реконструкция площади Пять Углов стоимостью почти 630 миллионов рублей не завершилась в первоначально запланированные сроки. Строительство школы на 800 мест в Мурманске приостановили из-за нехватки средств. Хирургический корпус онкодиспансера, который рассчитывали открыть еще в 2024 году, к ноябрю 2026-го оставался незавершенным.
Проблемы возникли и со строительством детского сада на 220 мест в Гаджиево. В ноябре 2026 года прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела: по версии следствия, подрядчику перечислили более 271 миллиона рублей, но проектную документацию полностью не подготовили, а к строительству не приступили. Дело касается муниципальных должностных лиц, а не лично губернатора.
Дороги
Несмотря на расходы на благоустройство, состояние дорог оставалось одной из главных претензий северян. Жители жаловались на ямы и разрушение асфальта после каждой зимы:
— Таких ужасных дорог в городе еще не было, ездить невозможно, каждую весну вместе со снегом сходит асфальт.
Горожане задавались вопросом, почему при значительных расходах на дорожные работы результат не всегда сохраняется даже до следующего сезона.
«На Севере — жить!», но люди продолжали уезжать
Одной из главных целей программы Чибиса было остановить отток населения. В 2024 году экс-губернатор утверждал, что это сделать удалось.
На начало 2025 года в регионе проживало около 650,9 тыс. человек — почти вдвое меньше пиковых значений начала 1990-х годов (около 1,19 млн), приводит данные «Московская газета».
Но северяне продолжали жаловаться на нехватку врачей, проблемы с коммунальной инфраструктурой, недостаток рабочих мест и сложности с приобретением жилья. При этом к октябрю 2026 года государственный долг региона превысил 77 миллиардов рублей.
Холодные батареи и неубранный снег
ЖКХ оставалось одной из самых болезненных тем для жителей Мурманской области на протяжении губернаторства Чибиса. Северяне жаловались на перебои с отоплением и водой, прорывы труб, изношенные коммунальные сети и плохую работу управляющих компаний.
Осенью 2023 года в поселке Никеле из-за аварии на магистральном трубопроводе без отопления остались 132 жилых дома, больница, три школы и четыре детских сада. В январе 2024 года коммунальные аварии произошли и в других населенных пунктах области.
Особенно сложная ситуация сложилась в Североморске осенью 2024 года. Одна из крупных групп управляющих компаний не справилась с обслуживанием жилого фонда, часть домов фактически осталась без надлежащего управления. В городе вводили режим повышенной готовности, а экс-губернатор требовал разобраться с причинами срыва отопительного сезона.
Чем закончилось губернаторство Чибиса
Андрей Чибис руководил Мурманской областью с марта 2019 года. В сентябре 2020 года его избрали губернатором, а в сентябре 2024 года переизбрали на второй срок.
23 ноября 2026 года Чибиса задержали в Москве. По информации МВД, расследование связано с предполагаемым хищением более 39 миллионов рублей из бюджета регионального Минстроя, растратой свыше миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск, а также незаконными валютными операциями.
25 ноября Мещанский районный суд Москвы отправил Чибиса под стражу на два месяца — до 23 января 2027 года. В суде сообщили, что ему предъявили обвинение в двух эпизодах растраты в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. Защита заявила, что губернатор не признает вину и намерена обжаловать арест.
Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Чибиса. Исполняющим обязанности главы региона назначен Дмитрий Панычев, ранее занимавший должность министра здравоохранения Мурманской области.
Расследование уголовного дела продолжается. Окончательную оценку предъявленным обвинениям предстоит дать суду. В мае этого года Андрей Чибис поделился с 51.RU планами развития региона, которые он намеревался реализовать на посту главы области. Однако этим планам, увы, не суждено было сбыться.