Ковидный госпиталь за миллиард, который не понадобился

В июне 2020 года в Мурмашах за две с половиной недели построили резервный госпиталь для пациентов с коронавирусом на 700 коек. На него выделили около 979 миллионов рублей из федерального бюджета. Однако медицинский комплекс так и не принял пациентов. Уже осенью того же года Андрей Чибис объявил о его сворачивании, а оборудование решили распределить между другими больницами.

История до сих пор вызывает вопросы у северян. В комментариях жители напоминают о потраченных деньгах:

— Про больницу забыли сказать, которую он построил за миллиард, ни одного дня не отработала.

Проект, который власти представляли как важную меру борьбы с пандемией, в итоге стал одним из самых обсуждаемых примеров невостребованных бюджетных расходов.

Закон об усыплении бездомных животных

В ноябре 2024 года Андрей Чибис подписал закон, разрешавший усыплять бездомных собак, признанных агрессивными. Власти объясняли решение безопасностью жителей, однако зоозащитники выступили против. Директор мурманского приюта Оксана Анчишкина заявила:

— Из-за своей несостоятельности спихнуть всю вину на собак — просто гадко.

В сентябре 2025 года суд отменил положение закона, предусматривавшее умерщвление агрессивных безнадзорных животных.

Миллиарды на недострои

Жители критиковали стоимость крупных региональных проектов и расходование бюджетных средств. В комментариях северяне перечисляли расходы на разные объекты:

— Один млрд — госпиталь, 1 млрд — баня, 2 млрд — аэропорт, 1 млрд — центр, можно еще долго перечислять эту волшебную цифру.

Обсуждали и стоимость благоустройства: отдельные автобусные остановки, по словам жителей, обходились в 17 миллионов рублей. Другой комментарий касался необходимости строительства моста в Полярном:

— Так, может, мост в Полярном сделают до госпиталя?

Вопросы вызывали и затянувшиеся стройки. Реконструкция площади Пять Углов стоимостью почти 630 миллионов рублей не завершилась в первоначально запланированные сроки. Строительство школы на 800 мест в Мурманске приостановили из-за нехватки средств. Хирургический корпус онкодиспансера, который рассчитывали открыть еще в 2024 году, к ноябрю 2026-го оставался незавершенным.

Проблемы возникли и со строительством детского сада на 220 мест в Гаджиево. В ноябре 2026 года прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела: по версии следствия, подрядчику перечислили более 271 миллиона рублей, но проектную документацию полностью не подготовили, а к строительству не приступили. Дело касается муниципальных должностных лиц, а не лично губернатора.

Дороги

Несмотря на расходы на благоустройство, состояние дорог оставалось одной из главных претензий северян. Жители жаловались на ямы и разрушение асфальта после каждой зимы:

— Таких ужасных дорог в городе еще не было, ездить невозможно, каждую весну вместе со снегом сходит асфальт.

Горожане задавались вопросом, почему при значительных расходах на дорожные работы результат не всегда сохраняется даже до следующего сезона.

«На Севере — жить!», но люди продолжали уезжать

Одной из главных целей программы Чибиса было остановить отток населения. В 2024 году экс-губернатор утверждал, что это сделать удалось.