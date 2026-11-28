За ночь города атаковали тысячи дронов (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сегодня ночью беспилотники атаковали 16 регионов России. В некоторых несколько раз объявляли ракетную опасность. Без последствий не обошлось. Дроны влетели прямо в автобус. В результате чего пострадали люди. Всё, что известно о ночных налетах, собрали в материале.

Девять человек ранены в результате удара по автобусу в Брянской области. Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями. Всем назначено амбулаторное лечение, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Кроме того, в регионе от налетов пострадало одно из предприятий. Там ранило мужчину, ему оказали медицинскую помощь.

Массированная атака была и на Москву. По информации мэра столицы Сергея Собянина, в сторону Московского региона летели 462 БПЛА. Большую часть сбили на дальних подступах.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Неспокойно было и в Воронежской области. Там два раза объявляли ракетную опасность. Также регион атаковали дроны. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

За сутки в Белгородской области ранили 14 человек, включая подростка. Девять из них госпитализированы, двое в тяжелом состоянии.

«Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Желаю раненым скорейшего восстановления и возвращения к родным», — сообщил глава региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале.