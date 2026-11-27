Жуткая история крушения поезда «Невский экспресс» — в одном видео Источник: Городские медиа

Сегодня исполняется 17 лет со дня крушения поезда «Невский экспресс». 27 ноября 2009 года около половины десятого вечера на границе Тверской и Новгородской областей прогремел взрыв. Террористы подорвали поезд «Невский экспресс», ехавший из Москвы в Санкт-Петербург.

От взрыва кусок рельса вырвало. На скорости локомотив и следующие несколько вагонов пронесло вперед. Хвост состава не проскочил — сошел с пути.

В катастрофе погибли 28 человек. В числе жертв — глава Росрезерва Борис Евстратиков и экс-сенатор от Санкт-Петербурга, председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Тарасов. 132 человека получили ранения.

Теракт произошел вдали от крупных населенных пунктов, к железной дороге на этом участке ведут лишь размытые непроездные дороги и лесные тропы. Это серьезно осложнило спасательную операцию.

Рядом с путями стояла лишь тесная изба пенсионерки Елены Михайловны Голубевой. Этот дом ей выделили РЖД, как человеку, всю жизнь проработавшему путевой обходчицей. Женщина, несмотря на преклонный возраст, бросилась помогать жертвам теракта, ее скромное жилище стало единственным убежищем для пострадавших.

«До сих пор помню: мертвых в ряд друг за дружкой с самого верху донизу наложено. И куча тряпок за сараем после покойников, куча», — вспоминала в беседе с MSK1.RU пенсионерка.

После теракта Елену Голубеву наградили знаком «Почетный железнодорожник» и отстроили новый дом, ближе к другим поселкам.