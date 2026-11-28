Отдых в Турции осенью по горящей путевке Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

21-летняя Кристина из Ярославля слетала на отдых в Турцию по горящей путевке. Девушка решила провести отпуск в старом добром all inclusive. Что вошло в тур, сколько она на это потратила и изменился ли популярный курорт за 7 лет, — в материале 76.RU.

В путешествие красотка отправилась не одна, а вместе с семьей и подружкой — всего их было шестеро. Для отдыха туристы выбрали популярный курортный город Сиде.

Как рассказала Кристина, изначально они с родителями и подружкой собирались ехать на отдых в Абхазию, так как в 2025-м им удалось отдохнуть достаточно бюджетно: заплатили по 25 тысяч рублей с человека. Но в итоге выбор спонтанно пал на Турцию.

Мы ходили к турагенту, смотрели цены. Нам говорили, что в Турцию достаточно дорого лететь, мало горящих предложений. В итоге за 3 дня до вылета нам позвонили и сказали, что нашли тур за 60 тысяч с человека. Так спонтанно мы и поехали. Кристина туристка

Путешествие длилось 8 дней: с 18 по 25 октября. Перелет туда занял почти 5 часов, обратно — меньше 3 часов 40 минут.

В Турции Кристина была уже в пятый раз. По счастливой случайности семья попала в тот же отель в популярном курортном городке Сиде, где отдыхала семь лет назад, в 2019-м.

Как погода в октябре

В середине октября в Турции, по словам Кристины, было около 26–27 градусов тепла. Вечерами же чувствовалась прохлада. Однако это не помешало наслаждаться морем — в середине осени в Сиде еще комфортно плавать в открытой воде.

Плавали ярославцы как в Средиземном море, так и в бассейне на территории отеля.

— Море намного теплее, чем бассейн, просто небо и земля. В бассейне мы искупались один раз всего лишь, потому что хотели попробовать покататься на горках. Но оказалось очень холодно, мы больше не пошли, — рассказали путешественники.

Боялись ходить гулять

Не секрет, что в Турции местные настолько привыкли к русским туристам, что выучили язык. Однако этот факт не только помогает при выборе сувениров, но и доставляет дискомфорт. Несмотря на приветливость местных, ярославна все же отметила важный нюанс.

— Мы попробовали один раз выйти из отеля чисто девочками. И как-то напряглись, потому что нам очень много раз посигналили, очень много раз нас позвали в ресторан, — рассказала Кристина о знаках внимания со стороны.

Как-то стало стремно, потому что в одно время было много новостей, что женщин могут похищать на здешних улицах. В итоге нам стало тревожно, и мы перестали выходить гулять одни. Кристина туристка

Как изменилась Турция

Во время поездки ярославцы не стали покупать экскурсии, так как уже посещали местные достопримечательности. Отпуск решили посвятить неспешным прогулкам и отдыху у воды.

— Это был, наверное, мой самый осознанный полет, потому что до этого последний раз в Турцию я летала в 13 лет. Все по-другому ощущалось, не как в детстве. В первые дни было очень много эмоций. В предпоследний день уезжать вообще не хотелось, — рассказала Кристина.

Туристы заметили, как изменились турецкие отели за последние годы. За время с их прошлого визита на шведских столах стала разнообразнее еда. Кроме того, на территории отеля появилось еще больше кошек, что ярославне очень нравилось.

Девушка обратила внимание, что от отеля до пляжа приходилось добираться на автобусе-трансфере. Однако каждодневные поездки дарили лишь позитивные эмоции — в дороге туристы пели русские песни, чувствовалась атмосфера общности.

Тур с опцией «Всё включено» на шестерых ярославцам обошелся в 360 тысяч рублей, на одного человека вышло 60 тысяч. Однако с собой туристы брали деньги на сувениры и прочие нужды — около 100 тысяч на всех.