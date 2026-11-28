На последних кадрах блогер была обессиленной Источник: ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несколько дней помилованная президентом Владимиром Путиным блогер Валерия Чекалина (Лерчек) находится в одной из клиник Китая. Там ее лечат от рака четвертой стадии. Врачи уже вынесли звезде неутешительный диагноз.

Многодетная мама вышла на связь с поклонниками прямо с больничной койки и поделилась этапами текущего обследования. В момент самой процедуры ей даже пришлось прервать видео.

«Сегодня у меня берут анализ жидкости из спинного мозга, чтобы посмотреть, не прошли ли туда метастазы. Это очень важно перед CAR-T. От этого зависит подготовка. Там всё сложно. Мне нельзя дышать. Врач ругается», — пояснила Валерия.

Еще в одном ролике в своих соцсетях она рассказала, что врачи были в шоке от метастазов и от того, что при такой картине у нее сохранилась способность ходить без посторонней помощи. На последних кадрах блогер была обессиленной и призналась, что чувствует себя неважно и нуждается в помощи медперсонала.

«Мне сегодня нужно будет остаться с сиделкой, потому что мне сделали пункцию, а после нее разболелись еще и спина с шеей», — рассказала звезда.

По ее словам, врачи провели консилиум на основе ее обследований. Для нее уже составили план лечения. Теперь звезда надеется на скорейшую ремиссию.

Напомним, что после девяти курсов химиотерапии в России болезнь вернулась к блогеру, а метастазы уже добрались до головного мозга. В Китай она поехала на экспериментальную CAR-T-терапию. Свое решение Лерчек объяснила тем, что после каждой химии ей становилось плохо. Она чувствовала, что рак ее убивает, поэтому рискнула поменять лечение.

Рак желудка четвертой стадии с метастазами у Чекалиной диагностировали еще в феврале 2026 года. Болезнь прогрессировала, из-за чего блогер проходила повторные курсы химиотерапии. Защита Лерчек обращалась во ФСИН с просьбой разрешить выезд в Китай на лечение.

В июле этого же года Гагаринский суд Москвы признал Валерию Чекалину виновной в незаконных валютных операциях. Блогера приговорили к пяти годам лишения свободы условно, штрафу в 763,5 миллиона рублей и запрету администрировать сайты на три года.