27 ноября ярославский ХК «Локомотив» объявил нового тренера. В штаб вошел Роман Павленко, он будет отвечать за общую физическую подготовку.
«Последнее время он работал в системе московского „Спартака“ и вместе с молодежкой „красно-белых“ завоевывал Кубок Харламова. Приветствуем Романа в нашей команде и желаем новых больших побед!» — сообщили в клубе.
Напомним, в тренерский штаб клуба входят Сергей Звягин, Юрий Бабенко, Дмитрий Красоткин, Александр Перов, Андрей Малков, Георгий Кошель, главный тренер — Дмитрий Квартальнов. Экс-наставник Боб Хартли выступает консультантом команды.
Еще в июле 2026 года «Спартак» утверждал новый тренерский штаб, в него входил Роман Павленко. В разгар сезона специалист сменил Москву на Ярославль.
Ранее мы публиковали биографии новых тренеров. О том, как «Локомотив» играет в новом сезоне, можно узнать в специальном сюжете.
Кстати, в разгар ноября в клуб вернулись иностранные специалисты Байрон Фрэз и Рихард Паник. Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд объяснил такое решение.