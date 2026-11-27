В «Локомотиве» представили нового тренера Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

27 ноября ярославский ХК «Локомотив» объявил нового тренера. В штаб вошел Роман Павленко, он будет отвечать за общую физическую подготовку.

«Последнее время он работал в системе московского „Спартака“ и вместе с молодежкой „красно-белых“ завоевывал Кубок Харламова. Приветствуем Романа в нашей команде и желаем новых больших побед!» — сообщили в клубе.

Напомним, в тренерский штаб клуба входят Сергей Звягин, Юрий Бабенко, Дмитрий Красоткин, Александр Перов, Андрей Малков, Георгий Кошель, главный тренер — Дмитрий Квартальнов. Экс-наставник Боб Хартли выступает консультантом команды.

Роман Павленко перешел из «Спартака» в «Локомотив» Источник: ХК «Локомотив» / Telegram

Еще в июле 2026 года «Спартак» утверждал новый тренерский штаб, в него входил Роман Павленко. В разгар сезона специалист сменил Москву на Ярославль.

Ранее мы публиковали биографии новых тренеров. О том, как «Локомотив» играет в новом сезоне, можно узнать в специальном сюжете.