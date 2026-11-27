Голубям вживляют чип прямо в мозг Источник: Neiry.ru

В России стартовал необычный проект: компания «Нейри» придумала способ аэрофотосъемки с помощью голубей, оснащенных нейроимплантами. Птиц превращают в дроны с видеокамерой — ими можно управлять с помощью пульта по аналогии с обычными беспилотниками.

Как это устроено

Голубям делают операцию: в мозг вживляют нейроинтерфейс с биосовместимыми электродами. А на саму птицу перед вылетом крепят бортовое радиоэлектронное оборудование. Сигналы от оператора поступают напрямую в мозг птицы и вызывают у нее желание лететь в нужном направлении. Благодаря этому голубь сразу «понимает» команды — дрессировка не требуется.

«Самый долгий полет длился более 10 часов, а управление осуществляли с расстояния более 100 км», — поделились в компании.

Так выглядит снимок, сделанный с помощью голубя Источник: Neiry.ru

Основатель «Нейри» Александр Панов отметил, что эта разработка «объединяет лучшее от природы и техники».

«За этот год наши голуби научились взлетать по команде, набирать высоту, садиться и выполнять другие прикладные фигуры пилотажа», — отметил Александр Панов.

Проект прошел серьезную проверку вне лаборатории: биодроны совершили более 100 вылетов и сделали свыше 1000 снимков. Сейчас мощности лаборатории позволяют готовить десятки таких птиц в неделю, заявили в «Нейри».

В чем преимущества

В компании отметили, что у голубей‑биодронов есть множество плюсов по сравнению с обычными беспилотниками:

долгий полет. В отличие от технических дронов, биодронам не нужна подзарядка: птица может находиться в воздухе значительно дольше;

самостоятельное обхождение препятствий. Голубь сам огибает преграды, что упрощает съемку в плотной городской застройке;

меньше ограничений. На полеты птиц нет таких запретов, как на полеты дронов, и не требуется специальное разрешение на использование воздушного пространства. Это позволяет снимать там, где обычные беспилотники использовать нельзя;

безопасность для людей. Птицы, как правило, не падают на прохожих, поэтому риски для окружающих минимальны.

Этичность и законность

«Нейри» направила запросы в профильные ведомства — Минприроды, ВНИИ экологии, Минобрнауки и другие. Противоречий с действующим законодательством не выявили, заявили в компании.

«Кроме того, работу с птицами проводят согласно утвержденному этическому протоколу», — заверили в организации.