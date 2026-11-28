Мама, как известно, нам жизнь и мир подарила. Уж открытку-то мы ей сможем отправить?
Источник: Алексей Волхонский / V1.RU
Осень как будто создана для семейных праздников. Мы уже отметили День отца и День сына, а теперь на очереди День матери, который отмечают 29 ноября. И это прекрасный повод напомнить самому близкому человеку, как сильно мы его любим и ценим.
Даже если сейчас вы находитесь далеко друг от друга, теплые слова сократят любое расстояние и согреют лучше любого пледа. Специально для этого мы подготовили 30 открыток на День матери. Красивые и душевные — они помогут сказать маме главное, когда не хватает собственных слов.
Иногда кухня с мамой — самое безопасное место на земле
Светлая, праздничная картинка для утреннего сообщения в мессенджере
Картинка, которая согреет, даже если вас разделяют сотни километров
Напомните маме о поддержке, которая держит вас в любые штормы
Уютный вариант для неспешного утра
Трогательная открытка про самое надежное место в мире
Лаконичный вариант, когда хочется просто напомнить о своей любви
Наши сердца навсегда будут с мамами
Поверьте, иногда маме для счастья достаточно всего нескольких слов
Птенчики, сколько бы вам ни было лет, не забудьте поздравить маму
Мама укроет нас от любых невзгод
Виртуальный букет, если сегодня вы не рядом
Открытка, от которой даже в самый промозглый день станет теплее
Мама — это наш главный дом
Если вы не можете найти подходящих слов, позвоните маме — и они сами польются
Мама всегда знает, где лежат наши вещи и как решить любую проблему
А иногда мама дарит нам вдохновение для приключений
Мама, с тобой хоть на Луну!
В этом мире есть как минимум один человек, для которого мы всегда будем маленькими детьми
На случай, если ваша мама любит абстракции
Такая открытка напомнит маме то время, когда вы еще даже в садик не ходили
По возможности отправьте маме букет настоящих цветов
Когда «мама» — это самое пушистое слово
Идеально, если на праздник у вас всё-таки получится навестить маму
Подарите маме чуточку заботы
В маминых объятиях всегда уютно
Такая открытка перенесет маму в то время, когда вы были совсем крохой
Найдите возможность сказать маме, как много она для вас значит