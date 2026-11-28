Мама, как известно, нам жизнь и мир подарила. Уж открытку-то мы ей сможем отправить?

Осень как будто создана для семейных праздников. Мы уже отметили День отца и День сына, а теперь на очереди День матери, который отмечают 29 ноября. И это прекрасный повод напомнить самому близкому человеку, как сильно мы его любим и ценим.